Rusya’dan ABD’nin Talebine Tepki!

Fileleftheros gazetesi “Moskova’nın ABD’nin Talebine İlişkin Reaksiyonu” başlıklı haberinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, sosyal medya aracılığıyla, “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper’ın, ülkesinin; Güney Kıbrıs’tan beklentisinin Rus gemilerini limanlarına kabul etmemesi olduğu” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdiğini yazdı.
Habere göre Zaharova, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper’ın Ekim ayında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın Rus gemilerinin, limanlara demirlemesini ret edecek gerekli tedbirleri henüz almadığını belirtti.
Zaharova, ABD’nin talebinin, bağımsız dış politikaya ilişkin ülkelerin geri alınamaz hakkına da ters düştüğünü ifade etti.
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