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Rusya’dan dünyayı endişelendiren "nükleer" hamle: Anlaşmayı durdurdular

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını bildirdi.
Rusya’dan dünyayı endişelendiren "nükleer" hamle: Anlaşmayı durdurdular

Ukrayna savaşıyla ABD ve AB'nin peş peşe açıkladıkları yaptırımların ardından Rusya'dan dünyayı endişelendiren bir hamle geldi. Rusya, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili durum değerlendirildi.

ABD'nin silah denetim faaliyetlerini kendisi için uygun şartlarda yeniden başlatmaya çalıştığı ve böylece Rusya'nın ABD'de denetleme hakkından mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya, ABD'ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili mevcut sorunların çözülmesi durumunda alınan kararın iptal edileceği kaydedildi.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

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