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Saat 13.00 itibariyle katılım yüzde 12,40

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YSK, saat 13.00 itibariyle ara seçime yöenlik kurulan sandıklara katılım oranını yüzde 12,40 olarak açıkladı.
Saat 13.00 itibariyle katılım yüzde 12,40

Yüksek Seçim Kurulu, saat 13.00 itibariyle seçime katılım oranını yüzde 12,40 olarak açıkladı.

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için sandıklar, saat 18.00’de kapanacak.

Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışıyor.

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