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Safaköy'de 3 ayrı daireye baskın: 17 kişi tutuklandı!

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Safaköy'de gerçekleştirilen geniş çaplı soruşturma kapsamında, yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi ve 17 kişi tutuklandı.
Safaköy'de 3 ayrı daireye baskın: 17 kişi tutuklandı!

Safaköy’de 2024 yılı Haziran ayı içerisinde meydana gelen "Ev Açma" ve "Hırsızlık" meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Safaköy’de bulunan üç ayrı apartman dairesinde yapılan arama sonucu; kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 660 adet cep telefonunu ve 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürünü, toplam 15 bin 845 TL, 3 bin 985 Amerikan Doları, 5 bin 615 Yuan Çin parası, 30 bin Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturmada zanlı olarak tespit edilen toplam 17 kişi [H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.(E-35)] tutuklandı.

Bahse konu şahısların yapılan muhaceret kontrollerinde ise iki kişinin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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