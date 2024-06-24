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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek: İlaç sorunu artık konuşulmuyor

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Göreve geldiklerinde ilaç problemi olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, artık böyle bir sorunun olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek: İlaç sorunu artık konuşulmuyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, göreve geldiği günden itibaren çalışmalara, konsantre bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

“İLAÇ SORUNU ARTIK KONUŞULMUYOR”

BRT’ye konuk olan Sağlık Bakanı Dinçyürek, göreve geldiklerinde ilaç sorununun konuşulduğunu, ancak artık ilaç probleminin konuşulmadığına dikkat çekti. Göreve geldiklerinde, ilaç ihalesine çıktıklarını işaret eden Bakan Dinçyürek, “Elimizden geldiğinde var gücümüzle eksiksiz bir şekilde bu sorunu çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

“60’IN ÜZERİNDE YENİ HEKİMİ KADROYA KATTIK”

60’ın üzerinde yeni hekimi sağlık kadrosuna kattıklarını dile getiren Hakan Dinçyürek, “Var gücümüzle gelişiyoruz. İnsanımızın daha sağlıklı hizmet alabilmesi için geleceğe hazırlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“BİR YERİN BİZİM OLMASI İÇİN YATIRIM DA GEREKİR”

“Maraş bizimdir, ama bir yerin bizim olması için sadece sözde değil, oraya yatırım da yapılması lazım” değerlendirmesini yapan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bu yüzden adanın her bölgesine yatırım yapılması gerekliliğinin altını çizdi.

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