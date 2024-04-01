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Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu, Akın Cellatoğlu da YÖDAK üyesi seçildi

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamalar neticesinde Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu, Akın Cellatoğlu da YÖDAK üyesi seçildi. Seçimlerin yapılmasıyla Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.
Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu, Akın Cellatoğlu da YÖDAK üyesi seçildi

Meclis Genel Kurulunda, Sayıştay Komitesinin, "Güzelyurt Belediyesinin İşyeri Kiralamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu”nu, komite başkanı Teberrüken Uluçay okudu. Raporun okunmasının ardından görüşülmesi tamamlandı.

YÜKSEK ADLİYE KURULU  ÜYE SEÇİMİ...

Ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk "Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” okudu.

Genel Kurulda adaylıkları onaylanan Özgür Dayıoğlu ve Şahap Tokatlı arasında yapılan oylamada, 47 oyun 28’ini alan Şahap Tokatlı yeni Yüksek Adliye Kurulu üyesi oldu. Özgür Dayıoğlu 19 oy aldı.

 YÖDAK ÜYELİĞİ SEÇİMİ...

 

Ardından da Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk’ün "Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu"nu okumasıyla oylamaya geçildi.

YÖDAK üyeliği sona eren Hüseyin Uzunboylu’nun yerine geçecek kişi için yapılan oylama sonucunda, 47 oyun 36’sını alan Akın Cellatoğlu yeni YÖDAK üyesi oldu.  YÖDAK üyeliği için yarışan diğer aday Bülent Evre 10 oy aldı, 1 de geçersiz oy kullanıldı.

Seçimlerin ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

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