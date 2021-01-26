Salahi Şahiner: "Bir neslin eğitim hakkıyla oynanıyor”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner mecliste yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının misyonunun önemine işaret etti, geleceğe yön veren bir bakanlık olduğunu söyledi.

Yönetim beceriksizliği yaşandığını bu nedenle sıkıntılar yaşandığını savunan Şahiner eğitimde fırsat eşitliğinin de bu dönemde ciddi zarar gördüğünü kaydetti. Şahiner “bir neslin eğitim hakkıyla oynanıyor” dedi.

Güney Kıbrıs’la test ve vaka sayılarını karşılaştıran Şahiner, Kuzey’deki durumun daha kötü olduğunu ifade etti.

Toplum sağlığının risk altında olduğunu ve eğitimin de buna göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, 1’e 6 oranında temaslı oranının önümüzdeki günlerde 300 temaslının karantina otellerine alınmasını getireceğini ileri sürdü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu dile getiren Şahiner, vakalar böyle giderse Pandemi Hastanesi’nin de yetersiz kalacağını söyledi, böyle bir durumda yüz yüze eğitime kimsenin yanaşmayacağını anlattı.

Yükseköğretimin esnafa maddi desteğinin ortadan kalkmasıyla ekonominin SOS verdiğini anlatan Şahiner, yükseköğretim için atılabilecek adımlar olduğunu kaydetti.

Hazırlanmış olan Yükseköğretim Strateji Belgesinin önemli veriler içerdiğini dile getiren Şahiner, bu belgede de yer alan, bakanlık bünyesinde yükseköğretim müsteşarlığı kurulması, yüksek öğretim kayıt sistemi geliştirilmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi için araştırma kurumu oluşturulması gibi adımların atılmasının sağlayacağı faydalara işaret etti.

Yine Yükseköğretim Strateji Belgesi’nde yer aldığı gibi akreditasyonun zorunlu hale getirilmesinin yararlı olacağını anlatan Şahiner, bu çalışmanın yüksek öğretim için önemli olduğunu kaydetti.