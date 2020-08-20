Samtay Vakfı’ndan DAÜ’nün Yeni Burs Sistemine Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi uygulaması kapsamında; hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs Sağlayıcı” adı altında üniversitede eğitim hakkı kazanmış olan, ancak maddi zorluk yaşayan ve/veya başarılı olan öğrencilere burs

imkanı sağlamayı sürdürüyor. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın (SAMTAY) Vakfı da destek verdi.

“SAMTAY Vakfı’na Teşekkür Ediyorum”

DAÜ ile SAMTAY Vakfı arasında 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında “Suna Atun Özel Öğrenci Bursu Sözleşmesi” imzalandı. İmza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, SAMTAY Vakfı Yöneticileri Asu Atun ve Sunat Atun ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu katıldı. İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, “SAMTAY Vakfı’na bu hayırsever ve erdemli davranış için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mutluluk Duyuyoruz”

SAMTAY Vakfı Yöneticisi Asu Atun da konuşmasında, “Vakfımız 2000 yılında annem Suna Atun ve babam Ata Atun tarafından kuruldu. Şu anda vakfımıza ait bir kütüphanemiz bulunmakta. Gazimağusa’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Böyle bir burs verdiğimiz ve bunu DAÜ ile gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu. SAMTAY Vakfı Yöneticisi Sunat Atun ise konuşmasında, “Babam bir bilim adamı olarak ilmi anlamda gelecek nesillere önemli miraslar bıraktı. Rahmetli annem eğitim sorunu yaşayan kişileri himayesi altına almayı severdi. Vakfımız adına böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.