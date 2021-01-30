Sapsızoğlu: “Madalya beklenen başarılı sporcular var”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Erenköy, Geçitkale ve Lefkoşa’ya kazandırılması hedeflenen 3 cep salon projelerinin ilk adımının Yeni Erenköy’de atılacağını söyledi.

BRT’de yer alan Spor Gündem’e açıklamalarda bulunan Başkan Sapsızoğlu, yönetimdeki ekibiyle yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek “Yapacak çok işimiz var” dedi. 150’den 2 bin 500’e gelen sporcu sayısı, 5’den 70’e gelen antrenör sayısından memnuniyetle bahseden Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, hakem ihtiyaçlarına işaret etti.

Hasan Sapsızoğlu gelinen aşamada madalya beklentisinde oldukları başarılı sporcuları bulunduğuna vurgu yaparak ‘Pandemi’nin getirdiği zorluklar ve yurt dışı müsabakalarında yarışamama nedeniyle bu yıl derece getirmenin pek mümkün görünmediğini fakat 2022’de başarılı sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.