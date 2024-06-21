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Sarhoş kafayla bıçak çekince Cezaevi'ne gönderildi!

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Haspolat’ta kendi istediği müzik çalmıyor diye korkutmak maksadı ile bıçakla etraftakileri rahatsız eden zanlı Muhammad Bilal dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sarhoş kafayla bıçak çekince Cezaevi'ne gönderildi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Murat Taş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammad Bilal’in 19 Haziran 2024 tarihinde saat 02:50 raddelerinde Haspolat'ta Kirli Sanayide umumi bir yer olan Korman Ltd. isimli iş yerinin avlusu içerisinde Korman Lojmanlarında nefesinde 257 promil alkol bulunduğu sırada sarhoş bir vaziyette kendi istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle Ağız uzunluğu 15.5 Cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan tahta saplı bıçağı ve Ağız uzunluğu 14,5 cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan plastik saplı bıçağı her iki eline alıp korkutmak maksadı ile sağa sola salladığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikayet üzerine zanlının olay yerinde yüksek sesle bağırıp çağırdığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının meydana gelen olayın ardından çalışma izninin iptal edildiğini belirtti. Polis memuru, Pakistan uyruklu zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını, serbest kalması halinde Güney Kıbrıs’a gidebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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