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Satlaev Jasmine Court Otel yakınlarında görüldü!

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Merkezi Cezaevi'nden firar eden Rus mahkum Alexander Satlaev Girne'de Jasmine Court Otel yakınlarında görüldü
Satlaev Jasmine Court Otel yakınlarında görüldü!

Merkezi Cezaevi’nden firar eden Rus mahkum Alexander Satlaev’i arama çalışmaları devam ediyor.

Alexander Satlaev’in Ciklos, ardından Lapta’da görülmesi üzerine söz konusu bölgeler didik didik aranırken, firarinin son olarak Girne’de Jasmine Court Otel yakınlarında görüldüğü yönünde  ihbar yapıldı.

4 gündür  firari mahkumu bulmak için yoğun çalışma yürüten polis ve Özel Harekat ekipleri arama çalışmalarını  bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ne Olmuştu?

2019 yılında Girne'de bir kadına saldırıp gasp eden ve Rusya’da dedektif olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği iddia edilen Alexander Satlaev, cezaevinden geçen akşam 18.00 sularında kaçtı.

İddiaya göre Satlaev havalandırma sırasında rögara saklanıp yemek aracı geldiğinde firar etti.

Satlaev cezaevinden kaçtıktan sonra kendisi için oraya götürüldüğü iddia edilen bir arabaya binerek kaçtı.Dikmen'e doğru giderken YDU civarlarında polis çevirmesine takıldı. Polis ekiplerinin durumdan şüphelenmesi üzerine fotoğrafını çekip merkeze gönderdiği Satlaev bunu fırsat bilip polisten kaçtı Polis koşarak kaçan Satlaev'i bulamadı.

Zanlının firarının ise cezaevinde değil polis kontrol noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Firari mahkumu arama çalışmaları sürüyor!

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