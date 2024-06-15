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Seçim anketlerine eleştiri: Baraj altı gösterilmemiz algı oyunudur

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, son günlerde seçimle ilgili yayımlanan anket sonuçlarını eleştirerek, “DP’nin baraj altı gösterilmesi algı oyunudur.
Seçim anketlerine eleştiri: Baraj altı gösterilmemiz algı oyunudur

Anket sonuçlarını “film” diye niteleyen ve bu filmi daha önce de izlediklerini söyleyen Ataoğlu, “DP’nin baraj altı gösterildiği birçok anket hatırlıyorum. Partililerimiz, kimin tarafından ve ne maksatla yaptırıldığını bildiği bu ve buna benzer anket sonuçlarına cevabını sandıkta vermiştir, vermeye de devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Fikri Ataoğlu DP basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan anketleri değerlendirdi.

DP’nin bugünkü koalisyon hükümetinde en çok icraat yapan, halkın refahına ve geleceğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiren, birçok proje için de canla başla çalışan bir parti olduğunu belirten Ataoğlu, “Her zaman olduğu gibi bugün de seçime en hazır partiyiz.” dedi.

DP’nin birçok kesim tarafından, özellikle de Kıbrıs konusundaki duruşu, inancı ve savunduklarıyla kabul gördüğünü ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti: 

“Kıbrıs Türk halkının refahını, güvenliğini, huzurunu son nefesine kadar savunan yönetim anlayışı ile bir dünya lideri haline gelen KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın ilkelerine, görüşlerine ve ülke yönetim biçimine sıkı sıkıya bağlı bir parti konumundaki DP’nin baraj altı gösterilmesi, tamamen bir algı oyunudur. DP’liler KKTC’ye sonuna kadar inanan, Kıbrıs Türk halkının geleceğini kendilerine dert edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı, sessiz görünen ancak demokratik düzene olan saygınlığını sadece sandıkta ifade eden bir yapıdadır. İşte bu nedenle, her zaman olduğu gibi, partililerimiz bu ve buna benzer, kimin tarafından ve ne maksatla yaptırıldığını bildiğimiz anket sonuçlarına cevabını sandıkta vermiştir, vermeye de devam edecektir.”

 

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