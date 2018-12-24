Şehitler DAÜ’de düzenlenen panelde anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Paneli” gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Paneli” gerçekleştirildi. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen söz konusu panel 21 Aralık 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Türk Milleti’nin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan asil ve büyük bir millet olduğunu dile getirerek vatan, bayrak ve sancak uğruna canlarını veren şehitleri saygı ile andıklarını, verdiği mücadelede ile gazi olanları da unutmadıklarını vurguladı. Benan sözlerine “Geçmişi bilmeyen geleceği bilemez. Vatan bize atalarımızın emanetidir. Bu topraklarda yaşayanların vatana sahip çıkması gerekmektedir. Şehitlerimizin yeri kalbimizde başkadır. Emanetleri emanetimizdir” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ile andığımızı dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Göktürk moderatörlüğünde Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, 1963 Olayları Şehit Kızı Reyhan Kişmir ve 1974 Barış Harekatı Malul Gazisi Yaşar Gevrek anılarını ve o dönem yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştılar.

Katılımın oldukça yoğun olduğu panele Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Yılmaz Yıldırım, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osam tarafından etkinliğe katılanlara teşekkür plaketi takdim edildi.