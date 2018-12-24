  • BIST 91.527
  • Altın 216,094
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0378
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Şehitler DAÜ’de düzenlenen panelde anıldı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Paneli” gerçekleştirildi.
Şehitler DAÜ’de düzenlenen panelde anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Paneli” gerçekleştirildi. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen söz konusu panel 21 Aralık 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer aldı.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Türk Milleti’nin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan asil ve büyük bir millet olduğunu dile getirerek vatan, bayrak ve sancak uğruna canlarını veren şehitleri saygı ile andıklarını, verdiği mücadelede ile gazi olanları da unutmadıklarını vurguladı. Benan sözlerine “Geçmişi bilmeyen geleceği bilemez. Vatan bize atalarımızın emanetidir. Bu topraklarda yaşayanların vatana sahip çıkması gerekmektedir. Şehitlerimizin yeri kalbimizde başkadır. Emanetleri emanetimizdir” ifadelerini kullandı.

 

Açılışta konuşan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ile andığımızı dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Göktürk moderatörlüğünde Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, 1963 Olayları Şehit Kızı Reyhan Kişmir ve 1974 Barış Harekatı Malul Gazisi Yaşar Gevrek anılarını ve o dönem yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştılar.

 

Katılımın oldukça yoğun olduğu panele Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Yılmaz Yıldırım, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osam tarafından etkinliğe katılanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ana Haber Spikeri Cem Öğretir DAÜ’de eğitim verdi20 Aralık 2018 Perşembe 15:30
  • DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü’nden bağımlılık konusunda farkındalığı artırma faaliyeti19 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  • DAÜ uluslararası basketbol turnuvası tamamlandı19 Aralık 2018 Çarşamba 15:50
  • Uluslararası “Unusual Message Sergisi DAÜ’de Açıldı18 Aralık 2018 Salı 16:04
  • “Projeyi Tüm Kalbimizle Destekledik”18 Aralık 2018 Salı 15:15
  • DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü17 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  • DAÜ ile Intbau Kibris, ortak etkinliklerine Cem Taneri ile başladi17 Aralık 2018 Pazartesi 16:06
  • ‘Unusual Message’ sergisi yarın DAÜ’de17 Aralık 2018 Pazartesi 14:59
  • Uluslararası “Sıradışı Mesaj” Sergisi DAÜ’de açılıyor14 Aralık 2018 Cuma 13:20
  • DAÜ’lü akademisyenler görme engelliler için oyuncak tasarladı14 Aralık 2018 Cuma 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti