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Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti

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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.
Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti

Acı haberi küçük kardeş Sertaç Ortaç sosyal medya hesabından “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadeleriyle duyurdu.

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç 2 çocuk babasıydı.

KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Serdar Ortaç 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi için böyle dua istemişti:

“Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin.”

“Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…”

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