Sıcak, daha da sıcak olacak!

Ülkemizde hissedilen aşırı sıcak hava dalgası Avrupa’nın genelinde de kendini hissettiriyor. Türkiye başta olmak üzere İspanya, Fransa, Yunanistan ve Hırvatistan’da da uyarılar peş peşe geldi

Sıcak hava dalgası yalnızca Kıbrıs ve Türkiye’yi değil tüm dünyayı vurdu. Avrupa’da artan sıcaklılar nedeniyle uyarı üstüne uyarı geliyor. Söz konusu sıcaklıkların iki hafta süreceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Dante’nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Cerberus’tan ismini alan sıcak hava dalgasının Avrupa’nın güneyinde etkili olacağını açıkladı. ESA, sıcakların henüz başladığını ve İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, Sicilya ve Sardinya adalarında 48°C hava sıcaklıklarının görüleceğini belirtti. Daily Mail ise sıcaklıkları ‘ölümcül’ olarak nitelendirdi.

GEÇEN YIL 60 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Geçen yıl sıcak hava dalgasına bağlı komplikasyonlar nedeniyle Avrupa genelinde 60 bin kişinin öldüğü değerlendiriliyor. Leipzig Üniversitesi’nden Karsten Haustein’e göre bu ay, tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçebilir. “Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı” diyen Haustein, “Önümüzdeki birkaç günde Güney Yarımküre’de sıcaklıklar biraz düşecek fakat Temmuz ve Ağustos’ta El Nino’nun gücünü artırmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal” açıklamasında bulundu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 10 GÜN ÇALIŞMA YASAĞI TALEBİ

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca işçilerin 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığında çalıştırılmasına tepki göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu yönde sundukları önerilerin ivedi şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Amca, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektöründe sıcak hava altında çalışan işçilere 10 gün çalışma yasağı getirilerek, maaşlarının işverenler ve devlet tarafından ortak karşılanması için öneri sundu. Ülkedeki hava sıcaklıklarının Temmuz ayı ortasından Ağustos ayı ortasına kadar çok yükseldiğine dikkat çeken Amca, Taşeronlar Birliği’nin üyelerinin büyük bir kısmının güneş altında çalışmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti.