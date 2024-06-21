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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

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Sıcak ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü ülkede dünden itibaren yedi günlük sürede, en yüksek sıcaklık 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Sıcak ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü ülkede dünden itibaren yedi günlük sürede, en yüksek sıcaklık 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bugün hava açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerindeyse açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, güney ve batıdan orta kuvvette esecek.

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