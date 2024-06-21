Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Sıcak ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü ülkede dünden itibaren yedi günlük sürede, en yüksek sıcaklık 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bugün hava açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerindeyse açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr, güney ve batıdan orta kuvvette esecek.
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