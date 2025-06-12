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Sıcaklık 35 – 38°C

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Sıcaklık 35 – 38°C dolaylarında seyredecek
Sıcaklık 35 – 38°C

Meteoroloji Dairesi, 12 Haziran 2025 Perşembe günü için hava durumunu açıkladı. Bölgede alçak basınç sisteminin etkili olmasıyla birlikte sıcak ve nispeten nemli havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, hava açık ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35 – 38°C, sahil kesimlerinde ise 29 – 32°C dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise Güney ve Batı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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