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SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Sıcaklık 41 derece dolaylarında olacak

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Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 38-41; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.
Sıcaklık 41 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

 

-Yarın ve çarşamba sabahları sis bekleniyor

Hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu, yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olması beklenirken; yarın, cumartesi ve pazar günleri öğle saatleri parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimlerde 38-41 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

 

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