  • BIST 9649.53
  • Altın 3687.804
  • Dolar 37.9799
  • Euro 40.8469
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Simon Aykut'un davası ertelendi: Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da

» »
Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un duruşmasında, Rum Tapu Dairesi’nin sunduğu yeni delillerin incelenmesi gerekçesiyle erteleme kararı alındı. Bir sonraki duruşma 9 Nisan’da yapılacak.
Simon Aykut'un davası ertelendi: Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da

Kuzey Kıbrıs'taki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un bugünkü duruşmasından erteleme kararı çıktı.

“Alphanews” haber sitesine göre, Simon Aykut’un bugünkü duruşmasında tahkikat duruşmalarının başlaması beklenirken, Rum Tapu Dairesi’nin sunduğu “yeni delillerin” incelenebilmesi amacıyla erteleme talep edildi.

Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro!12 Mart 2025 Çarşamba 13:32
  • Güney Kıbrıs’ta devlet çalışanlarının sayısı bir yılda 599 arttı12 Mart 2025 Çarşamba 12:43
  • Yer Larnaka: Oğlu için kendini feda etti...12 Mart 2025 Çarşamba 10:58
  • Güney’de yapılan bir ankete göre Hristodulidis “bir dönemlik başkan”11 Mart 2025 Salı 13:16
  • Güney'de Şubat ayı enflasyonu yüzde 1.9 olarak açıklandı10 Mart 2025 Pazartesi 14:16
  • Kabloyla elektrik projesi beklemede10 Mart 2025 Pazartesi 12:28
  • Larnaka Türk mahallesinde Mehmet Ali Sokak'taki iki katlı tarihi bina yandı10 Mart 2025 Pazartesi 12:27
  • Rum Bakanlar Kurulu, İngiliz Okulu yönetimini değiştirdi06 Mart 2025 Perşembe 11:21
  • Güney Kıbrıs’ta ekonomi 2024 yılında yüzde 3,5 büyüdü05 Mart 2025 Çarşamba 14:53
  • Hristodulidis'e gayriresmi konferansta eşlik edecek isimler belli oldu05 Mart 2025 Çarşamba 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti