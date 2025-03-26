Simon Aykut'un davası ertelendi: Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da

Kuzey Kıbrıs'taki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un bugünkü duruşmasından erteleme kararı çıktı.
“Alphanews” haber sitesine göre, Simon Aykut’un bugünkü duruşmasında tahkikat duruşmalarının başlaması beklenirken, Rum Tapu Dairesi’nin sunduğu “yeni delillerin” incelenebilmesi amacıyla erteleme talep edildi.
Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da yapılacak.
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