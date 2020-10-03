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Sınıf arkadaşından aldığı hintkenevirli sigarayı içen 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

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Limasol’da sınıf arkadaşından 5 Euro karşılığında aldığı hintkenevirli sigarayı içen 15 yaşındaki çocuğun hastanelik olduğu bildirildi.
Sınıf arkadaşından aldığı hintkenevirli sigarayı içen 15 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Limasol’da sınıf arkadaşından 5 Euro karşılığında aldığı hintkenevirli sigarayı içen 15 yaşındaki çocuğun hastanelik olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, hastaneye kaldırılan çocuğun, yapılan ilk müdahalenin ardından hintkenevirli sigara içtiğini ve hastaneye çağrılan polise, sigarayı sınıf arkadaşından satın aldığını söylediğini yazdı.

Haberde, çocuğun sigarayı temin ettiği sınıf arkadaşının tespit edildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi.

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