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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye Ziyaret

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye Ziyaret

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'ye Nezaket Ziyareti

 

  1. Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol ve Harekat Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker, ARUCAD Rektörlüğünde Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker ile bir araya geldi.

 

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, ARUCAD ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasında süregelen işbirliği ve ortak projeler ele alındı. Görüşmede, üniversite öğrencilerinin afet bilinci ve sivil savunma konularında bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, afet yönetimi ve müdahale konularında eğitimlerini sürdürürken, üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli eğitim ve tatbikatlar da düzenlemektedir. Bu kapsamda, ARUCAD Arama Kurtarma Takımı ve diğer gönüllü öğrenciler, gerçekleştirilen tüm eğitim ve tatbikatlara aktif katılım sağlayarak afetlere karşı bilinçlenme ve hazırlıklı olma konusunda önemli bir deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda, bu süreç Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile ARUCAD arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulamalarına imkan tanıyan bu işbirliği, toplumsal farkındalığın artırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilecek projelerle toplumsal farkındalık oluşturulmasında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

 

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