Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa’daki tatbikatı 27 Haziran’a ertelendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 25 Haziran 2025 tarihinde Gazimağusa’da icra edilmesi planlanan tatbikatın, 27 Haziran’a ertelendiğini duyurdu.

Sivil Savunma’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde Gazimağusa’da icra edilmesi planlanan tatbikat, aynı tarihlerde Güvenlik Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek icra edilecek Caner Gönyeli Tatbikatı ile çakışması nedeniyle, 27 Haziran 2025 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme kararı, iki büyük çaplı tatbikatın eş zamanlı olarak yürütülmesinin operasyonel verimliliği düşürecek olması ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın her iki faaliyet içerisinde aktif rol alacak olması göz önünde bulundurularak alınmıştır.