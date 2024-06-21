Siyasi partiler hemfikir: Topumda ırkçılık arttı!

Siyasi partiler, Glapsides sahilindeki "Pakistan uyruklular ve siyahiler giremez" yazılı tabela konusunda hemfikir. Parti liderleri, toplumda artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekerek, toplum olarak kendimizi sorgulamamız gerektiğini vurguladı

Glapsides sahilinde, "Pakistan uyruklular sahile giremez", "Siyahilerin girmesi yasaktır" yazması ve bunu toplumun büyük kesiminin bu durumu desteklemesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan siyasi parti liderleri birçok vatandaşın aksini düşünüyor ve ırkçılığın kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Verilen tepkilerin ve sahildeki tabelanın insani olmadığı ve ırkçılığa sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini ifade eden parti liderleri, toplumun genelinde, bir an evvel önlemler alınmasının gerektiğini anlatarak, nefret söylemlerinin yasalarımızda yasak olduğunu ve insan haklarına aykırı olduğunu hatırlattı.

Tufan Erhürman: DURUM IRKÇILIKTIR VE İNSANİ DEĞİLDİR

Kıbrıs Postası’na konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Pakistan uyruklular giremez. Siyahilerin girmesi yasaktır" yazısını, ‘ırkçılık ve yabancı düşmanlığı’ olarak değerlendirdi ve durumun insani olmadığının altını çizdi.

“IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ ÜZERİNDE YEŞERDİĞİ BİR ZEMİN VAR”

Yaşananların hiçbir sebeple meşru görülemeyeceğinin altını çizen Tufan Erhürman, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının üzerinde yeşerdiği bir zemin olduğuna dikkat çekti.

“ZEMİNE İZİN VERİLİRSE, SONRADAN SORUNU FARK ETMEK, EĞİTİM VERMEK ÇARE OLMAZ”

Zeminin oluşmasına izin verilirse, sorunu sonradan fark etmenin ve verilecek eğitimlerin bile sorunla baş etmeyi kolaylaştırmayacağını belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Çare Olsaydı, dünyada uygarlığın ve onun değerlerinin temsilcisi olduğu düşünülen, eğitim sistemleriyle dünyaya örnek teşkil ettiği kabul edilen ülkelerde bile ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve aşırı sağın bu denli yükselişi söz konusu olmazdı” dedi.

“IRKÇILIĞI VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI GÖRÜNÜR OLMAYA BAŞLADI”

Üç, dört yıldır hızlanan kontrolsüz ve plansız yabancı nüfus akışının bu topraklarda yeri olmadığını düşünülen; ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını görünür olmaya başlayan bir sorun haline getirdiğini anlatan Erhürman, şunlara dikkat çekti:

“ÖNLEM ALMAZSAK, IRKÇILIK SORUNU HIZLA TIRMANACAK”

“Bir an önce uyanıp, nüfustan yurttaşlığa, çalışma yaşamından eğitime, yabancılara mülk satışından üniversitelere kadar çeşitli alanlarda gerekli önlemleri almazsak, asla tasvip etmediğimiz/etmeyeceğimiz, insan hakları çerçevesinde bir an bile duraksamaksızın reddettiğimiz ırkçılık baş etmemiz gereken onlarca sorunun arasında hızla yukarılara doğru tırmanacak”

“BU ADA’DA YENİ BİR ELAM’A, IRKÇI DÜŞÜNCEYE, YABANCI DÜŞMANLIĞINA YER YOK”

CTP Genel Başkanı Erhürman, bu Ada’da ne yeni bir “ELAM”a, ne ırkçı düşünceye, ne de yabancı düşmanlığına yer olmadığını vurgulayarak sözlerini noktaladı.

ATAOĞLU: FARKLI AÇIDAN BAKMALIYIZ

Glapsides sahilinde, "Pakistan uyruklular sahile giremez" veya "Siyahilerin girmesi yasaktır" yazılı tabela hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaşanan bu duruma toplumun destek göstermesine farklı bir açıdan da bakılması gerektiğinin altını çizdi.

“TOPLUM HUZURUNU KAÇIRIYORSA, MÜDAHALE EDİYORSA ORTADA BİR SIKINTI OLDUĞU AŞİKÂRDIR”

Fikri Ataoğlu, “Yaşanan olayda söz konusu olan belirli bir milletin insanı değil, herhangi bir milletin insanı da olsa, toplum huzurunu kaçırıyorsa, müdahale ediyorsa, ortada bir sıkıntı olduğu aşikârdır” vurgusu yaparak, artan ırkçılığa karşı kullanılan dil ve yaklaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini işaret etti.

Kudret Özersay: IRKÇILIĞA ‘SIFIR TOLERANS’ ŞART

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ırkçılığa karşı sıfır toleransın şart olduğunun altını çizdi. Ülkemizin nüfus yapısı itibariyle 20 yıl öncesine göre çok farklı bir noktada olduğunu ve bu değişim sonucunda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden, farklı yaşam alışkanlıklarından binlerce insanın ülkemizde yaşadığını işaret eden Kudret Özersay, bu insanların bir bölümünün ailelerinin de kendileriyle birlikte yaşadığını ama sonuçta hepimizin aynı ülkede ‘birlikte’ yaşadığını hatırlattı.

“ASGARİ KURALLARDA UZLAŞI ŞART”

Birlikte yaşayabilmek için asgari kurallarda bir uzlaşının şart olduğunu belirten Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “Bu bağlamda örneğin denize iç çamaşırla değil mayo ile girmek ya da denizde halka açık alanlarda çıplak olarak bulunmanın kısıtlanması gibi kurallar belirlenip denetlenerek uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

“FİLAN ÜLKE VATANDAŞLARI SAHİLLERE PLAJLARA GİREMEZ’ DEMEK KABUL EDİLEMEZ!”

“Filan memleketten gelenler, filan ülke vatandaşları sahillere plajlara giremez, girmemeli” demenin kabul edilebilir bir şey olmadığını ve tolere edilemeyeceğini vurgulayan Kudret Özersay, “Bugün bunu tolere eder normalleştirirseniz yarın yabancılara karşı bazı ırkçı kavramları da normalleştirmiş olursunuz ve bunun nerede başlayıp nerede biteceğini kestirmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY, ABD’DE YAŞANANLARI HATIRLATTI VE IRKÇI DİLDEN UZAKLAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'de yıllar önce bazı mekanların girişine "İrlandalılar ve köpekler giremez" yazıldığını hatırlatarak, insanları nasıl ayrımcılığa maruz bırakıldığını ve ötekileştirdiklerini unutmamak gerektiğinin altını çizen Özersay, bu türden ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı içeren tavırlardan, tepkisel yaklaşımlardan ve hatta dilden uzak durmanın şart olduğunu belirtti.

“IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI KULLANILAN DİL İLE DE YAKINDAN İLGİLİ”

Kullanılan dil konusunda da hassasiyetin şart olduğunu anlatan HP Genel Başkanı Özersay, ayrımcılığın, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının kullanılan dil ile de yakından ilgili olduğuna işaret etti. Özersay, bu konularda gerekli hassasiyetin gösterilmediği takdirde, bugün bir basit kavram ya da kötü niyet olmadan kullanılan bir sözün yarın ırkçı tavırlar ve tepkilerin tetiklenmesi sonucunu doğurabileceğini dile getirdi.

“SERGİLENEN TAVIRLAR ÇOK CİDDİ TOPLUMSAL SORUNLARI TETİKLEYEBİLİR”

“Özetle KKTC artık eski KKTC değil. Ama insanlar işçi oldukları, öğrenci oldukları ama özellikle de yabancı ve sizin kültürünüzden daha farklı kültürlerden geldikleri için, insanları dışlayamaz, silip atamaz, ötekileştiremezsiniz” diyen Özersay, buna kimsenin hakkı olmadığını ve sergilenen tavırların çok ciddi toplumsal sorunları tetikleyebileceğini aktardı.

“HEPİMİZ SORUMLU DAVRANMALIYIZ”

Bugün Avrupa'da aşırı sağ radikal kesimlerin ırkçı siyasi akımların yükselmesindeki temel nedenlerin; anlattığı konularla ilişkili olduğunu işaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Aynı sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsak hepimiz bu konularda sorumlu davranmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.

Erhan Arıklı: BAZI İNSANLARIN ŞUUR ALTINDA IRKÇILIK YATMASI KORKUNÇ BİR ŞEY

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazı insanların şuur altında ırkçılık yattığını söyledi. Bunun korkunç bir şey olduğuna dikkat çeken Erhan Arıklı, insanların milletine rengine veya cinsiyetine göre sınıflandırmanın Kıbrıs Türkü’ne yakışmadığının altını çizdi.

“TOPLUM OLARAK KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ”

Toplum olarak kendimizi bir kez daha sorgulamamız gerektiğini vurgulayan YDP Genel Başkanı Arıklı, ırkçılığın bizim kültürümüzde de de dinimizde yer almadığını belirtti.

“IRKÇI DÜŞÜNCEDE OLANLAR KÜLTÜREL YOZLAŞMA İÇERİSİNDELER”

“Böyle bir kültürümüz ve dinimiz yok” ifadelerini kullanan Erhan Arıklı, bu tür düşüncede olanların kültürel yozlaşma içinde olduğunu söyledi.

“SAHİLDEKİ YAZI VE BUNUN TOPLUMDAN DESTEK GÖRMESİNİ KINIYORUZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Glapsides sahilinde, "Pakistan uyruklular sahile giremez", "Siyahilerin girmesi yasaktır" yazması ve geniş bir kesimden destek görmesini kınadıklarını dile getirerek sözlerini noktaladı.

HASİPOĞLI: BU İFADELER KABUL EDİLEMEZ!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Pakistan uyruklular sahile giremez veya Siyahilerin girmesi yasaktır” ifadelerinin kabul edilebilir bir tarzda açıklamalar olmadığını anlattı.

“NEFRET SÖYLEMLERİ YASALARIMIZDA YASAK VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

Bu tür nefret söylemi ifadelerinin KKTC ceza yasasında da yasakladığı gibi bu tür ifadelerin insan haklarına da aykırı olduğunu hatırlatan Oğuzhan Hasipoğlu, bu ifadelerin müsebbibi olan olayın geçtiği yerdeki sorumlu makam olan; Gazimağusa Belediyesi’ne görev düştüğüne dikkat çekti.

“BELEDİYEYE DE GÖREV DÜŞÜYOR. AÇIKLAMAYI YAPAN KADAR YAPTIRAN DA SUÇLU”

Herkesin ailesi ile gittiği plajlarda huzurlu bir şekilde vakit geçirmesi sağlamanın, belediyeye ait olan plajlarda önlem almanın belediyenin görevi olduğunu belirten UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Açıklamayı yapan arkadaş belli ki çok kez uyarmasına rağmen durum değişmemiştir. Açıklamayı yapan kadar yaptıran da sorumludur” diyerek sözlerini noktaladı.