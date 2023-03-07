Son dakika… Abdullah Avcı’dan istifa kararı

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde görevden ayrılmasının ardından bordo mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı’dan da flaş bir hamle geldi.
Beinsports’un haberine göre; Abdullah Avcı yeni yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etme kararı aldı.
Abdullah Avcı’nın ayrılık kararını başkanlık görevini geçici olarak sürdüren Ertuğrul Doğan ve diğer yönetim kurulu üyeleri değerlendirecek.
Deneyimli çalıştırıcının bu kararı gün içerisinde resmi olarak açıklanacak.
ERTUĞRUL DOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Trabzonspor’da kısa süre önce teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa kararı aldığı belirtilmişti.
Son olarak Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkan görevini yürüten Ertuğrul Doğan, 26 Mart'ta yapılacak olağanüstü seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı.
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