  • BIST 11527.48
  • Altın 4456.516
  • Dolar 41.0242
  • Euro 47.8138
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Sonuçlar açıklandı: KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti

» »
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti. Kontenjanların yüzde 68,09’unun dolduğu açıklandı.
Sonuçlar açıklandı: KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bu yıl, KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti.

Buna göre, KKTC üniversitelerinde bulunan 17 bin 17 kişilik kontenjanın yüzde 68,09’u doldu.

-Hocanın: “Kontenjanlarda yüzde 1,62’lik artış oldu”

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıla kıyasla toplam kontenjanlarda yüzde 1,62’lik artış oldu.

Üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında yüzde 4,87’lik (593 öğrenci) düşüş yaşandı.

Buna göre, geçen yıl 12 bin 180 öğrenci KKTC üniversitelerine yerleşirken, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 11 bin 587 oldu.

-LAÜ ilk sırada

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, en fazla öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ)yerleşti.

Üniversiteler arasında en fazla öğrenci yerleşen kurum LAÜ oldu. Bu yıl LAÜ’ye 2 bin 537 öğrenci yerleşti.

Bunu 2 bin 493 öğrenciyle YDÜ ve 2 bin 271 öğrenciyle DAÜ takip etti.

-Lisansta DAÜ birinci

Lisans bölümlerinde en fazla öğrenci DAÜ’ye, ön lisans bölümlerinde en fazla öğrenci LAÜ’ye yerleşti.

Kontenjan sayısına göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 81,39 ile LAÜ aldı.

-YKS geneli yerleştirme sonuçları

YKS genelinde yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerine 502 bin 15 öğrenci (yüzde 99,4), Vakıf üniversitelerine ise 145 bin 319 öğrenci (yüzde 75,8) girdi.

Başarı sırası, barajı bulunmayan programların devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 oldu.

YÖDAK açıklamasına göre, bu rakamlar yerleştirme sonuçlarında ekonomik koşulların öğrenci tercihlerinde ön planda olduğunu ve öğrencilerin devlet üniversitelerini tercih ettiğini gösterdi.

-Kayıtlar 1 Eylül’de

Üniversiteyi kazanan adaylar için kayıtlar 1-5 Eylül’de alınacak.

Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak açıklamaların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmelerle toplam yerleşen öğrenci sayısının önceki yıla yaklaşacağı öngörülüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • A-Level sonuçlarına göre YTB kontenjan başvuruları başlıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 09:40
  • YKS tercihleri bugün sona eriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:03
  • AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sahte diploma' skandalına ilişkin açıklama: Devlet 1 yıl önceden fark etti, kurumları uyardı06 Ağustos 2025 Çarşamba 18:33
  • Yüksek lisans ve doktora kontenjanları belirlendi22 Temmuz 2025 Salı 12:53
  • KTÖS yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde kadro eylemi gerçekleştirecek09 Temmuz 2025 Çarşamba 17:23
  • YKS’de ilk oturum yarın düzenlenecek20 Haziran 2025 Cuma 09:23
  • Öztürkler: Eğitim, KKTC’nin geleceğidir19 Haziran 2025 Perşembe 10:12
  • Meslek liselerine başvuru süresi uzatıldı18 Haziran 2025 Çarşamba 11:11
  • Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı...16 Haziran 2025 Pazartesi 12:14
  • YKS maratonunda geri sayım başladı16 Haziran 2025 Pazartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti