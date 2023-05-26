Spice Girls geri dönüyor: Hem de bu sefer “beşi bir yerde”

Uzun zamandır bir araya gelmesi beklenen Spice Girls grubu sonunda tamamlanıyor. Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da, moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.

Ancak, Daily Mail’in haberine göre, Mel B (47), “beş kızın hepsinin”, 11 yılın ardından ilk kez birleşeceğine söz verdi.

Melanie Brown…

Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde ikonik bir performans için bir araya geldi.



Tekrar bir araya gelmeleriyle ilgili detay da veren Mel B, yakında “gizli” projeleri hakkında bir açıklama yayınlayacaklarını ve şu anda onu “mükemmelleştirmekle” meşgul olduklarını açıkladı. Hayranların “gerçekten sevecekleri” bir şey olduğunu söyleyen şarkıcı, daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Victoria Beckham…

VICTORIA NASIL İKNA OLDU?

Kızların Posh Spice’ı yeniden katılmaya nasıl ikna ettikleri sorulduğunda Scary Spice lakaplı Mel B, “her zaman iletişim halinde oldukları” için bunun onu ikna etmekle ilgili olmadığını söyledi.

Mel B, “Hiçbirimiz birlikte konuşmuyoruz, hepimizin bir WhatsApp grubu var, ama bu sadece zamanlamayla ilgili. Markasıyla ve eşi David Beckham’ın kariyerini desteklemekle gerçekten meşguldü ve dört tane de çocuğu var, bu yüzden bu, doğru zamanı bulmakla ilgili ve biz bunu yapmayı başardık, bu yüzden çok yakında bir açıklama olacak” diye ekledi.

Haber, Victoria’nın Glastonbury’deki bir performans için Spice Girls’e yeniden katılmaya “hazır” olduğunun söylemesinden sonra geldi.

Geçen yıl, Posh Spice lakaplı Victoria, bu yaz bir performans sergilemeleri istenirse, pop grubuna katılmaya istekli olduğu bildirmişti.