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Şubat'ta Ercan'da test uçuşları başlıyor!

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YDP Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis'te konuştu, bakanlığına yapılan eleştirileri yanıtladı.
Şubat'ta Ercan'da test uçuşları başlıyor!

Ercan Havalimanı için 20 Temmuz ve 15 Kasım tarihlerini verdiğini hatırlatan Arıklı, 15 Kasım'da Ercan Havalimanının fiilen bittiğini kaydetti. Ercan'da şu an tek eksikliğin teknik cihazlar olduğunu kaydeden Arıklı,  teknik eksikliklerin tamamlanmasıyla Ercan'da Şubat ayında test uçuşlarının başlayacağını kaydetti.

 

3 Farklı ülke bizlerle doğrudan uçuş için görüştü

Konuşmasında doğrudan uçuşlarla ilgili bilgiler de veren Arıklı, Rusya, Kırgızistan ve Azerbaycan olmak üzere 3 farklı ülkeden doğrudan uçuş talebi aldıklarını, görüşmelerin de yapıldığını ancak uçuşların Rusya'nın ciddi baskısı nedeniyle bunların gerçekleşemediğini anlattı.

 

Milli Havayolu kurulması... 

Milli havayolu kurulmasıyla ilgili de konuşan Arıklı, uçak biletlerindeki pahalılığa dikkat çekerek, bu fiyatlarla ülkeye ne turist ne de öğrenci getirmenin mümkün olmayacağını kaydetti. 
Fiyatların yeniden düzenlenmesi için iki firmanın tescillerini yaptıklarını ve Mart ayında uçuşlarına başlayacaklarını söyleyen Arıklı, yeni uçuşlarla bilet fiyatlarının da normale döneceğini kaydetti.

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