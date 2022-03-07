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Sucuoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Sucuoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İnsan hakları ve eşitlik temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilerek, ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları için farkındalık yaratmak amacıyla BM tarafından belirlenmiştir.

Yıllar içerisinde gelişen sosyolojik koşullara göre, Kadın Haklarının vurgulanmasına vesile olması bakımından da 8 Mart’ın evrensel boyutlardaki önemi daha da artmıştır. Toplumsal yaşamın her kademesinde her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, fedakârlığın, özverinin, mukavemetin, dayanışmanın yegâne simgesi haline gelmiştir. 8 Mart başlı başına farkındalık yaratması aracıyla teşkil edilse de Kıbrıs Türk Halkı’nın toplumsal ve manevi değerleri içerisinde, kadının eşitliği bir günle sınırlandırılamaz. Günümüzde kadınlarımızın birçok alanda elde ettiği başarı, toplumsal başarıya aç bir ülkenin geleceğine ışık tutmaktadır. Ekonomik şartların gittikçe zorlaştığı günümüz koşullarında, aile içerisindeki görev paylaşımına bakıldığında, kadının emeği ve katkısının, bizlere göre daha büyük olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde kadınlarımızın eğitim oranının oldukça yüksek, gelişime ve değişime açık olduğunu, birçok alanda ön safhada, aktif şekilde yer aldığını görmekteyiz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızın haklarını korumak ve bu doğrultuda yasalarımıza daha da güçlendirici ve denetleyici bir boyut kazandırmaktır. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin önlenmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Hükümetimiz yeni yasal düzenlemelerle, çalışan ve üreten kadınlarımıza destek vermeye devam edecektir. Ev hanımlarının aile ve topluma olan karşılıksız emeklerinin farkındalığını artırmak ve kadınların her türlü şiddetten uzak, huzurlu bir toplumda yaşayabilecekleri ortamı sağlamak başlıca görevimizdir.

Kadınlara tanınan hakların hatırlanması ve kadının toplumdaki yerinin bir gün değil her gün hatırlanması dileklerimle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyorum.

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