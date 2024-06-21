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Sürat ilk sırada… Son bir haftada 2 bin 592 sürücü rapor edildi

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Haftalık trafik denetim raporuna göre, 10-16 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 14 bin 864 araç sürücüsü kontrol edildi.
Sürat ilk sırada… Son bir haftada 2 bin 592 sürücü rapor edildi

Haftalık trafik denetim raporuna göre, 10-16 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 14 bin 864 araç sürücüsü kontrol edildi.

Rapora göre, suç işlediği tespit edilen 2 bin 592 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında; son bir haftada toplam 228 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 736 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 307 ) , Tehlikeli Sürüş ( 15 ), Dikkatsiz Sürüş ( 37 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 130 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 137 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 192 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 176 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 108 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 11 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 49 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 40 ), Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 138 ), Özel Eşya Taşıma “B” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 113 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 11 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 12 ) ve 678 diğer trafik suçları.”

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