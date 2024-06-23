  • BIST 10771.36
  • Altın 2449.214
  • Dolar 32.8194
  • Euro 35.0403
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Sürücü fren yerine gaza bastı, Hülya Akbıçak yaralandı

» »
Arapköy'de, fren yerine gaza basan Ali Akbıçak, aracın gerisinde duran yaya Hülya Akbıçak'a çarparak yaralanmasına sebebiyet verdi. Akbıçak, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.
Sürücü fren yerine gaza bastı, Hülya Akbıçak yaralandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sularında, Arapköy'de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Ali Akbıçak (17), yönetimindeki GT 699 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru geri geri ilerlediği sırada dikkatsizlik sonucu fren yerine gaza bastı. Bu esnada aracın gerisinde duran yaya Hülya Akbıçak'a (52) çarptı ve ardından bir ikametgahın duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan Hülya Akbıçak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ayağında kırık teşhisi konulan kadın, hastanede müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ali Akbıçak ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak23 Haziran 2024 Pazar 10:01
  • A Level öğrencileri dikkat: YOBİS yol haritasını açıkladı22 Haziran 2024 Cumartesi 17:39
  • Polis açıkladı: Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan sürücü Türkiye'de tutuklu22 Haziran 2024 Cumartesi 17:35
  • Talat, Güney’deki tutuklamalara dikkat çekti: Yaratacağı çığ nelere yol açacak, göreceğiz22 Haziran 2024 Cumartesi 17:30
  • Ektikleri 5 kök uyuşturucunun bakımını yaparken yakalandılar22 Haziran 2024 Cumartesi 16:15
  • 2 bin 476 sürücü kontrol edildi, 3’ü tutuklandı22 Haziran 2024 Cumartesi 16:09
  • Karayolları Dairesi’nden sürücülere uyarı22 Haziran 2024 Cumartesi 16:07
  • Talat, Güney’deki tutuklamalara dikkat çekti: Yaratacağı çığ nelere yol açacak, göreceğiz22 Haziran 2024 Cumartesi 16:05
  • Bu yolları kullanacak sürücüler dikkat…22 Haziran 2024 Cumartesi 14:31
  • Girne'de araç, Gazimağusa'da ise ev yandı22 Haziran 2024 Cumartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti