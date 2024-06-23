Sürücü fren yerine gaza bastı, Hülya Akbıçak yaralandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sularında, Arapköy'de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Ali Akbıçak (17), yönetimindeki GT 699 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru geri geri ilerlediği sırada dikkatsizlik sonucu fren yerine gaza bastı. Bu esnada aracın gerisinde duran yaya Hülya Akbıçak'a (52) çarptı ve ardından bir ikametgahın duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan Hülya Akbıçak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ayağında kırık teşhisi konulan kadın, hastanede müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Ali Akbıçak ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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