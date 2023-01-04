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Taçoy: Asgari Ücret Komisyonu sadece asgari ücreti belirlemek için toplanmayacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, "Asgari Ücret Komisyonu sadece asgari ücreti belirlemek için değil diğer konuları konuşmak için de toplanacak ve gereği ne ise onu yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Taçoy: Asgari Ücret Komisyonu sadece asgari ücreti belirlemek için toplanmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden dün belirlenen asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

Çalışma Bakanı Taçoy, “2023 yılının ilk asgari ücretini, işçi ve işveren tarafı ile gerçekleştirdiğimiz üçüncü toplantı neticesinde belirlemiş olduk. Rakamdan öte, asgari ücretin tarafların onayı ve oybirliği ile belirlenmiş olması önemlidir” dedi.

“Ekonomik koşulların ortada olduğu bir dönemde tarafların göstermiş oldukları bu uzlaşı son derece değerlidir” diyen Bakan Taçoy, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin emek ortaya koyan, çalışan ve üreten insanlarının ülkesel menfaatler doğrultusunda uzlaşabileceklerine güzel bir örnek verilmiş oldu. İş barışının gelişerek kökleşmesi adına da güzel bir adım atılmış oldu. Bizler de devlet kanadını temsilen, ortaya konulmuş olan bu uzlaşıya gereken desteğimizi verecek ve dayanışmayı sürdüreceğiz.”

 

“İŞLETMELERE 10 ÇALIŞANA VE YÜZDE 50’YE KADAR PRİM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Taçoy, “İşletmelere 10 çalışana ve yüzde 50’ye kadar prim desteği sağlayacağız. Primlere yapılacak desteklerin devamı açısından, sicil sayısında çalışanı 5'in üzerinde olan 10 kişiye kadar işyerlerinde yüzde 50 olarak ödeyeceğimizi kabul ettik. Bu destekle birlikte asgari ücretin rakamını da belirlemiş olduk” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DİĞER KONULARI KONUŞMAK İÇİN DE TOPLANACAK”

Bakan Hasan Taçoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki süreçte düzenli şekilde toplanmaya devam edeceğiz. Piyasa denetimlerini de düzenli olarak sürdüreceğiz.

İş hayatı bir bütündür ve bu bütünlük içinde tüm bunları konuşmak konusunda karar aldık. Asgari Ücret Komisyonu sadece asgari ücreti belirlemek için değil diğer konuları konuşmak için de toplanacak ve gereği ne ise onu yapacaktır.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıda ortaya koydukları çalışma ve yarattıkları uzlaşı ortamı için taraflara teşekkürlerimi sunarım. Yeni asgari ücret başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere hepimize hayırlı olsun.”

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