Tandoğan Yalkut yazdı... Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?

Maliye Bakanlığı da Ekonomi Bakanlığı da işlerini yapıyor. Herkes işe gidiyor ve mesai saatlerini doldurup maaşlarını alıyorlar. Ama işleri bu olmamalı…

Şimdi size her iki bakanlığın da yasalarla belirlenmiş ve aslolan işlerinin bu yasaları uygulayarak yani işlerini yaparak sürdürmeleri gereken sorumluluklarını anlatmaya çalışacağım. Ancak bu haftaki yazımızda Ekonomi Bakanlığını haftaya da Maliye Bakanlığını irdeleyeceğiz. Ülkemizde bulunan bakanlıklar içerisinde çok ciddi anlamda çalışılırsa bu memleketteki her bir bireyin, her bir işletmenin ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuşacağına olan sonsuz inancım ile;

Ekonomi Bakanlığının aynen kendi web sitesinden alıntı yaparak aktarıyorum,

Vizyon

Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrupa ve Asya’nın mal ve hizmet üretim üssü hâline gelmesi için KKTC’nin oluşumunda öncü olmak.

Misyon

Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak

• Sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek,

• Ekonominin itici gücünün özel girişimcilik olduğu bilinciyle ve başta KOBİ’ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlara, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir iş ve rekabet ortamı tesis etmek,

• Tüketicilerin haklarının korunmasına ve bilinçlendirilmesine yönelik tedbirler almak,

• Ar-Ge çalışmalarına sunulan desteklerle, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir üretim kültürünün oluşmasına hizmet etmek.

• Hizmet sektörü ile ilgili bilgi-banka ağı oluşturarak ihtiyac ve taleplerin anında tespitini sağlamak ve bu yönde politikalar geliştirmek.

• Yenilenebilir enerji konusunda ülke kaynaklarını geliştirmek ve enerji konusunda tasarruf bilincini tüm nesillere aşılamak.



Temel Değerler

• Katılımcılık

• En az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı hizmet

• Toplumsal sorumluluk

• Öncülük ve rehberlik

• Sürekli gelişim

• Çevreye duyarlılık

• Girişimci, vatandaş, çalışan odaklılık

• Sistem ve sonuç odaklılık

• Şeffaflık

• Hesap verebilirlik

Evet bende sizin gibi defalarca okudum. Arada bir başa dönüp tekrar başladım. Sona yaklaştıkça aradaki satıları tekrar okudum. Neden peki yazılanlar ile yapılanlar aynı değil diye bende sizin gibi düşünüyor ve üzülüyorum.

Ekonomi ya da İktisat, Üniversitesine göre bölümün adı değişkenlik göstersede aynı ilmi aynı amaçla öğretilen bölümlerdir. Ekonomi ilmini okuyan her birey bu ilmin gereklerini yerine getirirken, İşletme, Maliye gibi yardımcı iş alanlarından faydalanarak, Tıp ilminde olduğu gibi doğru sonuca farklı yöntem ve teknikler ile ama doğru sonuca ulaşmak için uğraşır. Tıp ile Ekonomi ilimlerinin en büyük farkı; Tıp istediği kadar doğru iş yapsın kişinin ölümlü olduğunu bilir ve kabul eder, Ekonomi ilmi hiçbir zaman sonu olmayan bitmeyen bir mücadeledir. Kişinin de Şirketin de ömürleri bitsede devletlerin Ekonomik ömrü bitmez sonu yoktur bu mücadelenin.

Bu ne demektir biliyormusunuz. Görevinizin ne olduğunu okur anlar ve iyi bilirseniz, tüm bunların üstüne de bu ilmi okumuş v eve uzmanı olmuşsanız başarısız olmanız çok mümkün değildir. Yeterki bu ilimden anlayın. Ya da Ekonomiden anlamıyorsanız bu ilim ile ilgili bakanlığa ya da görevlere talip olmayın.