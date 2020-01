Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Olgun Amcaoğlu, bir süredir iddia edilen akaryakıt zammının beklenenin aksine yapılmayacağını söylediniz. Fiyatların ayni kaldığını dile getirirken, Maliye Bakanlığı’nın güçlü kadrosu ve ekonomiyi yönetme tecrübesi ile dövizde ve benzin fiyatlarında artış olmasına rağmen bu zammın yapılmayacağını belirttiniz. Yapılacağı söylenen artışın ise Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacağına vurgu yaptınız. Sn. Amcaoğlu, cep ve cepkenlerin delik olduğu böylesi günlerde akaryakıta zam getirmemeniz memnuniyet yarattı. Dövizin artması sonrasında düşen alım gücü ile halkın büyük bölümünün ‘Yandım Anam’ türküsünü söylediği bu günlerde,zam yapılmayacak söylentilerine bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem diyenlere alır be annem dediniz. Ve kapsama alanına girecek denilen zammı kapsama alanı dışında bıraktınız. Hacı amca aferin Olgun ovlucuğuma, kime yandığı belli olan sokak lambası yerine ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri oldu. Bir kalpte bir gül olmak yerine bu davranışı ile birçok gönülde buket oldu dedi.

Sn. Ali Pilli, sosyal medyada bir vatandaşımız, yapmış olduğu paylaşımda eşinin bir trafik kazası geçirdiğini, arabada büyük bir hasar olmasına karşın, kazayı eşinin ağrılar ve sızılar ile atlattığını dile getirdi. Eşini Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüğünü ancak bu büyük kaza sonrasında 5 dakikayı geçmeyen bir tetkikten sonra gönderildiklerini belirtti. Boynunda problemi olmasına karşın, eşine ne röntgen nede muayene yapılmadığını söyleyen vatandaş, kaza geçiren bir hastayı hiçbir şey yapmadan,hatta elini bile sürmeden gönderen bir doktorun veteriner olup olmadığını soruyor. Sn. Bakan hastaneye giden vatandaşın, hastanede anası ağlatılırken, bazı doktorların geride play back yapması sinirleri geriyor. Bazı doktoların bu umursamazlığı sonrasında vatandaş tarafından, Ala turka olarak düzenlenen küfürlü hicaz makamındaki beste ve güfte de sanırım size icra ediliyor. Aman dikkat edin.

Sn. GülşahSanverManavoğlu, hadi canlarım diyerek parti mensuplarına ve üyelerine yanlışlıkla sosyal medyada yayınlandığı iddia edilen yazınızda, kök toplantısı yapacaksak veya yapmayacaksak fark etmez. Ancak partimizin arazide Cumhurbaşkanlığı propagandası, yaparken arazide karşılaşacağı eleştiri ve soruları cevaplayacak argümanları hazırlamak için hızlı olmalıyız dediniz. Ve niye bağımsız aday sorusuna Kudret Özersay’ın en iyi aday olduğunu destekleyen cümleler kurulmasını istediniz. 3 konuyu kısa sürede doldurmazsak sıkıntılar baş gösterecek. Arkadaşlarımızın önü kesilecek dediniz. Sn. Manavoğlu,Sn. Özersay’ın dağarcığı bilgi ile dolu. Deneyim ise full çekiyor. Karizma ise kıvamında. Dolayısıyla, tomofilin deposu boşaldı ve ibre emti gösteriyor düşüncesi ile ittirme ve kaktırma yerine, bence Özersay’ın uçaklarda kullanılan yüksek oktanlı benzine benzeyen bilgi, deneyim ve karizmasını kullansanız o tomofile kanat taksanız uçar. Bizden hatırlatması.

Sn. Bertan Zaroğlu,Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda, yapmış olduğunuz konuşmada, yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ettiniz. Bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini, sonrasında da dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması gerektiğini kaydettiniz. Sn. Zaroğlu, bu konuda haklı olduğunuzu söyleyen Ayşaba, eee bağa bakacaksın ki üzüm olsun. Yemeye de gözün olsun derken, ne yapalımbirilerinin başına, Hülya Avşar düşerken, bizim başımıza, Kuşum Aydın düşüyor dedi.

Sn. Hasan Büyükoğlu, milletin bir vekili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, anma törenlerinin sadece merkezde yapıldığını ancak tüm ilçelerde tam anlamıyla yapılamadığını kaydettiniz. İlçelerde liderlerin büstlerinin de olmamasından dolayı anma törenlerinin Atatürk Anıtı ve büstleri önünde yapıldığını ifade ederek Dr. Küçük ve Denktaş’ın tüm ilçelerde meydanlara anıt ve büstlerinin dikilmesi gerektiğini, Ulu önder Atatürk Anıtlarının yanına konuşlandırılabileceğini belirttiniz. Sn Vekil, bu konuda çok haklısınız ama, bırakınız bu büstler ilçelere konmasın. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının halini herhalde görüyorsunuz. Öyle olacaksa o işlere hiç girişilmesin.Bugüne kadar baca eğri de olsa dumanı doğru tütüyordu.Şayet sizin haklı olarak sunduğunuz öneri hayata geçirilirse, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında olduğu gibi baca tıkanacak ve odaya dolan duman hepsimizin hakkından gelecek.

Sn. Şükrü Alper KaçmazLefkoşa’daki evine geçtiğimiz sabah, anahtarını kaybettiğin için saat 02.00 raddelerinde, balkondan girmeye çalışırken, 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandın. 22 yaşın getirdiği gençlik ateşi sonrasında yaptığın hata, seni Yakın Doğu Hastanesinin, yoğun bakım servisine hapsetti. Sevgili Şükrü, Allah seni ailene ve sevenlerine bağışladı. Sanırım bu deneyim sana Urfa’nın kahvesi ‘Mıra’ ve Isodu gibi oldukça acı geldi.

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Filipinlerde üniversiteden mezun olmak için öğrencilerin ağaç dikmek zorunda olduğunu belirttiniz. Ve açıklamanızda, Mezun olmak için iyi not almanın yeterli olmadığını,10 fidan dikmeden diploma alamayacaklarına vurgu yaptınız. Amacın, doğayı korumak iklim krizine dur diyebilmek olduğunu ve alkışladığınızı söylediniz. Sn. Şentuğ, Her Daim Dostlar grubunuz ile çevreye ve bitki ile diğer canlılara verdiğiniz önemi ve onlar için yaptıklarınız, çok bilinmeyenli bir denklem değil. Amerika’yı yeniden keşfetmek ise hiç değil. Siz ve değerli dostlarınız, Her Daim Dostlar gurubu, Cemre düştükten sonra hayatımızın kış tarafına baharı getiriyor ya. İşte sizlerde, doğanın kışına baharı getiriyorsunuz. Nasıl ki, güzel bir bayan göze, iyi kadın ise kalbe hoş görünüyorsa ve ilki pırlanta ikincisi ise hazine olarak nitelendiriliyorsa, sizlerde doğa için sevgilinin parmağına ilk kez takılan ve takılırken, onu bulutlarda uçuran tek taş yüzük gibisiniz.

Sn. Erol Uçaner,halk arasında road taks olarak nitelendirdiğimiz, seyrüsefer ruhsatına, geçen sene 4000 TL. Ödediğinizi ve bu sene ayni seyrü sefer ruhsatı için 5000 TL’yi devletin kasasına toka ettiğinizi belirttiniz. Ve bu %9’luk fazla ödemenin, mi yanlış, yoksa sizin arabanızın kilo mu aldığını bilemediğinizi, bu nedenle de aklınıza deli sorular geldiğini söylediniz. Sn. Uçaner, bu fazla ödeme zam değil. Seyrüsefer ödemelerinde bir düzenlemedir. Arabanız içerisine fazla mazot veya benzin koymanız nedeni ile ağırlaşarak kilo aldığı izlenimi vermektedir. Bu ağırlığın, Amerikan asfaltı yollarımıza zarar verdiğini, çukurlara neden olabileceğini bilmeniz gerekirdi. Bu fazla ödemeyi, amerikan asfaltı yollarımıza verdiğiniz zararın bir karşılığı olarak görebilirsiniz. Hacı amca, bıçağı kestiren kendi suyu,insanı sevdiren kendi huyudur. Sürekli öpülmesine karşın, gıkı çıkmayan, üzerinde ölü toprağı bulunan insanın da layığı budur dedi.

Sn. Hasan Küçük, Girne Antikl Turizm Limanının göbeğine takılan ve dünyanın 9’uncu Harikası olarak nitelendirilen, kuyruğu kesik mobese direği ile ilgili olarak yaptığın açıklamada, Aselsan, ne hükümet, nede belediye kimseyi takmıyor. Limanda herhangi bir işletme, limanın yolunun ortasına kocaman kalın bir direk dikerek reklam panosu asabilir mi? Asarsa belediye şahin olur ve hemen söker. Hadde bu yolun içine dikilen direği de nüfusunuz yeterse sökün de görelim. Yazık koltuk sevdası hepsinizi sıfırlamaya devam ediyor dedin. Sevgili Hasan, kendilerini kaf dağının tepesinde görüp de, halka yukardan bakarken kendilerini toprak gibi üretken ve değerli görenler, elbet bir gün yağmurunda ne kadar değerli olduğunu anlayacak. Ama inan o gün o toprağa, yağmurda yağmayacak. Ve o toprak kuruyacak.

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, paylaşımında, tüp gaza zam. Vatan Sağolsun. Seyrüsefere zam Vatan Sağolsun. Elektriğe zam vatan sağolsun. Asgari ücretten tıs yok vatan sağolsun diye diye vatanı yaşatacaklar yok oluyor. Eeee vatan böyle bir durumda nasıl sağ kalacak diyorsun da yapılanlar nedeniyle göç yolunu tercih eden Kıbrıslı Türkler sonrasında bu vatanın sağ kalacağı yönündeki umutlar bitiyor. Toprak üzerinde yaşayanlar ile vatan olur. Üzerinde yaşayıp onu sahiplenmeyecek biri yoksa o toprak vatan olmaktan çıkar sadece bir toprak parçası olur.Sevgili Hüseyin halk olarak bizleri sırtımızdan vurana kızmamalıyız. Bizler onlara güvendik ve arkamızı döndük. Arkamızdan işler karıştıran bazı siyasilere de darılmamalıyız. Çünkü onları adam yerine koyarak onlara güvenen gene bizleriz.

Sn. Vakkas Altınbaş, 2019 ‘un son günlerindeki ilk ikramiye ile 2020’nin henüz başındaki amorti size çıktı. Önce Girne’deki emlak olayının ilk ikramiyesi, sonrasında da Atlas Jet’in yakıt bileti amorti olarak sizin bilete isabet etti. Alpet’e ilişkin ‘uçaklara eksik yakıt verdiğiniz ve haksız kazanç sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiğiniz iddiası sanırım 5 sene önce yine gündeme gelmiş ve bunun ile ilgili olarak Türkiye’de açılan davayı kazanmıştınız. 5 sene sonra temcit pilavı gibi ısıtlan yakıt olayı davası KKTC’de de açılarak masanıza ördev olarak kondu. Ayşaba, ma nedir bu iş be ama. Vakkas ovlucuğumu şamar oğlanına döndürdüler. Yenilen pehlivanın güreşe doymadığı gibi Vakkas ovlucuğuma, babamızın adı Hıdır, elimizden gelen yoktur, diyeceklerine mindere gel bu defa sırtını yere getireceğim deniyor. Ve ondan bal yüteceklerini sanıyorlar. Ama ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da nedense unutuyorlar dedi.

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk “Eğitimin Önemi” üzerine yaptı.“Eğer bir ülke ekonomisini ilerletmek, refahını artırmak istiyorsa eğitime önem vermeli” diyen Öztürk, eğitimin sadece okulda verilmediğini kaydetti.Öztürk, “Eğitim her alandadır. Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz, bunun için çaba sarf etmiyoruz” dedi.Gelişmekte olan ülkelerin eğitime önem verdiğini belirten Öztürk, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin okula başlama yaşını aşağıya çektiğine dikkat çekti.Tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini de dile getiren Öztürk, ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılması, deneme-yanılmaya, deneyimlere dayalı öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi.Yasemi Öztürk, trafik, çevre gibi alanlarda eğitimlerin sürekli olması gerektiğini vurguladı. Kaynak: Akansoy: Hükümeti ciddiyete davet ediyorum

Sn. Seran Aysal,Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı olarak, yapmış olduğunuz açıklamada, Yeniboğaziçi- Mağusa, İskele İmar Planı ile ilgili olarak birleşik kurulun 30 Aralık’ta bir karar ürettiğini, Başbakan Tatar’ın hukuksal yönde yanlışlar tespit edildiğini söylediğini belirterek, “birileri hukuku doğru bulamadığını söylüyorsa bu konuyla ilgili bir soruşturma yapmış olması gerekir. Muhataplar ilgili bakanlık, belediyeler ve birleşik kuruldur. Bunların içinde hangisi hukuksuzluk yapmışsa bu konu kamuoyuna net bir şekilde açıklanmalıdır” dediniz. Sn. Aysal, doğru dürüst bir imar yasası bölge için şarttır. Hariçten gazel okuyan bazı kişiler menfaatleri için pişmiş aşa su katmaya çalışıyor. İnsan topraktan yaratıldı. Toprağa su karışırsa çamurlaşır. Sanırım menfaatleri için çamurlaşanlar oldu. İmar yasası ile gelen sızı, ince ve yaranın derin olmasına karşın, sizin doğru noktadaki eleştiriniz, birileri tarafından derin bir sessizlik olarak karşılandı. Ayşaba, bazı menfaatine düşkün kişiler dikiş tutmaz yaramız ve tövbe tutmaz günahımızdırlar diyor.

