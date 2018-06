Taner Ulutaş’tan sahiplerine bayramlıklar!

Mustafa Akıncı, çözüm anahtarı

Tufan Erhürman, sabır taşı

Kudret Özersay 10 tane sosyal medya hesabı

Serdar Denktaş, para

Cemal Özyiğit telefon çağrısı uyarı cihazı

Zeki Çeler TDP Başkanlığı

Tolga Atakan, Telefonlara cevap veren alet

Ayşegül Baybars yeni hapishane ve Avukat

Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı

Teberüken Uluçay, Meclis Takımının kaptanlığı

Özdil Nami, Ekonomi kitabı

Filiz Besim 100 hemşire 20 Ambulans

Erkut Şahali, hayvancıya dağıtması için para

Fikri Ataoğlu, Golf Stream marka özel jet

Hüseyin Özgürgün Harem kurma izni

Faiz Sucuoğlu UBP Başkanlığı

Ersin Tatar, Milli Marş CD’si

Sunat Atun 3 yük gemisi

Erdil Nami, idare edeceği bir Marina daha

Hamza Ersan Saner bakanlık

Kemal Dürüst 2 ‘nci bir çiftlik

Şener Levent Avrupa, Afrika’dan sonra Asya gazetesi

Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı

Aytaç Çaluda, dokunulmazlık zırhı

Ahmet Sennaroğlu Canlı yayın için kamera

Önder Sennaroğlu DP’de bakanlık

Nazım Çavuşoğlu, kazanı karıştırmak için kepçe

Hasan Sadıkoğlu, bol kum, çakıl, demir ve çimento

İsmail Arter, Mağusa Belediye Başkanlığı

Ulaş Gökçe, cümbez için sepet mangal için et ve kömür

Güneş Güneşoğlu, Güneşten korunması için şemsiye

Bülent Dizdarlıgıcırgıcır yeni hastane

Emine Dizdarlı ses getirecek yetkiler

Hasan Sertoğlu, Brütüslerden korunması için zırh

Gencay Eroğlu, sihirli parmak desteği

Çetin Sadeli, yeni Minibüs

Arif Salih Kırdağ, Sandıktan çıkması için Guspo ve liveri

Mehmet Zengin Vadili Belediye başkanlığı

Ahmet Latif %70 civarında oy,

Katip Demir yeni projeler

Mustafa Zurnacılar, bol oy

CAS çalışanları maaş

Mahmut Özçınar, büyük park projesi için para

Osman Bican, kaplumbağa hızından kurtulması için jet yakıtı

Aziz Kaya,CMC’siz bir Lefke

Timuçin Pirgalıoğlu, el arabası yerine Ferari

NidaiGüngördü, kurdeleyi kesmesi için makas

Mustafa Erk, Enerji hapı

Fuat Namsoy, yürüyüş yolundan sonra teleferik

Suphi Coşkun Dipkarpaz’abungalow

Ramadan Korkmaz, Güneşten korunması için melhem

Hava Elkovan bol bol oy

LicaŞemmedi bir düzine köpek ve kedi

Sibel Tatar Kanal T’ye bol reklam

Ertan Birinci bir torun daha

Erkut Yılmabaşar son model kameralar

Ali Hoca, Beyarmudu belediye başkanlığı

Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy’ ü çukurdan çıkartması için ip

Cemaliye Soğancılar rakipleri yetişmesi için jet yakıtı

Oshan Sabırlı, Masterlikten sonra Doçentlik

Ercan Hoşkara, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı

Ahmet Hüdaoğlu 4 yeni santral

Özay Öykün, koltuğu yenilemesi için cila

Metin Gökalp, Büyükkonuk belediye başkanlığı için oy

Cemil Sarıçizmeli, kaybederse morluğu kapatmak için fondöten

Hayri Orçun 2’nci bir Zambak köyü

Cenk Şeren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı

Halis Üresin, yeniden şirketler mukayyitliği

Mehmet Aygün, Esentepe’nin imarı için proje

Ahmet Benli, Bir dönem daha başkanlık

Yüksel Çelkebi Dikmen Belediye başkanlığı

Hulusi Manisoy yeni bir ağıl

Güven Bengihan sendika onur ödülü

Metin Atan, Plaket

Aslan Bıçaklı Çalışma Bakanlığı

Derviş Dağman Gümrük Dairesi Müdürlüğü

Sami Dilek, ağlama duvarı

Serhat Akpınar Eğitim onur plaketi

Mustafa Özsoy, Güzellik yarışmasında Jüri başkanlığı

Songuç Kürşat, Torunlar için 12 kişilik minibüs

Çelen Oben KTSYD başarı ödülü

Tonguç Kotak, BRT Spor Müdürlüğü

Mehmet ÇangarFerari markalarının acenteliği

Mehmet Eziç, altın madalya

Asım Vehbi, Rektörlük

Orhan Kürşad Bol traktör, gübre ve sabır

Rauf Denktaş Denktaş Üniversitesine Rektörlük

Ayhan Barış Eski dostları hatırlatan ajanda

Fevzi Tanpınar Reklam için ek bütçe

Asım Akansoy, Bakanlık

Ahmet Çaluda Milletvekilliği + Bakanlık

Necati Özsoy, örnek baba plaketi

Ahmet Özsoy, bir çocuk daha

Kemal Gözay Tüm taksicilerin başkanlığı

Ömer Meraklı, bol oy

Ali Karavezirler Değirmenlik Belediye Başkanlığı

Ahmet Uçar, Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği

Salih Boran, Araç Kayıt Müdürlüğü

Turgut Çalıcı LTB Belediye encümenliği

Serkan Soyalan Kültür ateşeliği

Bertan Zaroğlu, Antartika bileti

Erhan Arıklı, partisine 5 Milletvekili

Turgay Hilmi Kültür Elçiliği plaketi

Zorlu Töre 3 hilalli bayrak

Günay Kibrit Engelliler Bakanlığına bakan

İrfan Günsel Bileşik Üniversiteler Başkanlığı

Günün Fıkrası:

Albay tutuklanacak

Albay, binbaşıya: -Yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa, tabii bir şey göremeyiz. O zaman erleri, üstü kapalı talimgaha götürürsün. Binbaşı, yüzbaşıya: -Albayın emri ile yarın sabah saat dokuzda güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülemeyecektir. Bu durumda tutulma, kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle yapılacaktır. Yüzbaşı, teğmene: -Albayın emri ile yarın sabah dokuzda talim elbisesi ile güneş tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır. Şayet yağmur yağarsa ki bu durum pek görülen bir olay değildir, Albay kapalı talimgahta gerekli bilgiyi verecektir. Teğmen, başçavuşa: -Yarın sabah dokuzda hava güzel olursa, talim kıyafeti ile albay tutulacak. Kapalı talimgahta yağmur yağarsa, alayın meydanında manevra yapılacak. Çünkü bu her zaman görülen bir olay değildir. Basçavuş, askere: -Yarın sabah saat dokuzda kapalı talimgahta Albayı tutacağız. Sabah hepiniz talim teçhizat ile hazır olun. Askerler kendi aralarında: -Yarın sabah bizim başçavus Albayı tutuklayacakmış.

