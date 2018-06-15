Taner Ulutaş’tan sahiplerine bayramlıklar!

Mustafa Akıncı, çözüm anahtarı
Tufan Erhürman, sabır taşı
Kudret Özersay 10 tane sosyal medya hesabı
Serdar Denktaş, para
Cemal Özyiğit telefon çağrısı uyarı cihazı
Zeki Çeler TDP Başkanlığı
Tolga Atakan, Telefonlara cevap veren alet
Ayşegül Baybars yeni hapishane ve Avukat
Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı
Teberüken Uluçay, Meclis Takımının kaptanlığı
Özdil Nami, Ekonomi kitabı
Filiz Besim 100 hemşire 20 Ambulans
Erkut Şahali, hayvancıya dağıtması için para
Fikri Ataoğlu, Golf Stream marka özel jet
Hüseyin Özgürgün Harem kurma izni
Faiz Sucuoğlu UBP Başkanlığı
Ersin Tatar, Milli Marş CD’si
Sunat Atun 3 yük gemisi
Erdil Nami, idare edeceği bir Marina daha
Hamza Ersan Saner bakanlık
Kemal Dürüst 2 ‘nci bir çiftlik
Şener Levent Avrupa, Afrika’dan sonra Asya gazetesi
Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı
Aytaç Çaluda, dokunulmazlık zırhı
Ahmet Sennaroğlu Canlı yayın için kamera
Önder Sennaroğlu DP’de bakanlık
Nazım Çavuşoğlu, kazanı karıştırmak için kepçe
Hasan Sadıkoğlu, bol kum, çakıl, demir ve çimento
İsmail Arter, Mağusa Belediye Başkanlığı
Ulaş Gökçe, cümbez için sepet mangal için et ve kömür
Güneş Güneşoğlu, Güneşten korunması için şemsiye
Bülent Dizdarlıgıcırgıcır yeni hastane
Emine Dizdarlı ses getirecek yetkiler
Hasan Sertoğlu, Brütüslerden korunması için zırh
Gencay Eroğlu, sihirli parmak desteği
Çetin Sadeli, yeni Minibüs
Arif Salih Kırdağ, Sandıktan çıkması için Guspo ve liveri
Mehmet Zengin Vadili Belediye başkanlığı
Ahmet Latif %70 civarında oy,
Katip Demir yeni projeler
Mustafa Zurnacılar, bol oy
CAS çalışanları maaş
Mahmut Özçınar, büyük park projesi için para
Osman Bican, kaplumbağa hızından kurtulması için jet yakıtı
Aziz Kaya,CMC’siz bir Lefke
Timuçin Pirgalıoğlu, el arabası yerine Ferari
NidaiGüngördü, kurdeleyi kesmesi için makas
Mustafa Erk, Enerji hapı
Fuat Namsoy, yürüyüş yolundan sonra teleferik
Suphi Coşkun Dipkarpaz’abungalow
Ramadan Korkmaz, Güneşten korunması için melhem
Hava Elkovan bol bol oy
LicaŞemmedi bir düzine köpek ve kedi
Sibel Tatar Kanal T’ye bol reklam
Ertan Birinci bir torun daha
Erkut Yılmabaşar son model kameralar
Ali Hoca, Beyarmudu belediye başkanlığı
Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy’ ü çukurdan çıkartması için ip
Cemaliye Soğancılar rakipleri yetişmesi için jet yakıtı
Oshan Sabırlı, Masterlikten sonra Doçentlik
Ercan Hoşkara, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı
Ahmet Hüdaoğlu 4 yeni santral
Özay Öykün, koltuğu yenilemesi için cila
Metin Gökalp, Büyükkonuk belediye başkanlığı için oy
Cemil Sarıçizmeli, kaybederse morluğu kapatmak için fondöten
Hayri Orçun 2’nci bir Zambak köyü
Cenk Şeren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı
Halis Üresin, yeniden şirketler mukayyitliği
Mehmet Aygün, Esentepe’nin imarı için proje
Ahmet Benli, Bir dönem daha başkanlık
Yüksel Çelkebi Dikmen Belediye başkanlığı
Hulusi Manisoy yeni bir ağıl
Güven Bengihan sendika onur ödülü
Metin Atan, Plaket
Aslan Bıçaklı Çalışma Bakanlığı
Derviş Dağman Gümrük Dairesi Müdürlüğü
Sami Dilek, ağlama duvarı
Serhat Akpınar Eğitim onur plaketi
Mustafa Özsoy, Güzellik yarışmasında Jüri başkanlığı
Songuç Kürşat, Torunlar için 12 kişilik minibüs
Çelen Oben KTSYD başarı ödülü
Tonguç Kotak, BRT Spor Müdürlüğü
Mehmet ÇangarFerari markalarının acenteliği
Mehmet Eziç, altın madalya
Asım Vehbi, Rektörlük
Orhan Kürşad Bol traktör, gübre ve sabır
Rauf Denktaş Denktaş Üniversitesine Rektörlük
Ayhan Barış Eski dostları hatırlatan ajanda
Fevzi Tanpınar Reklam için ek bütçe
Asım Akansoy, Bakanlık
Ahmet Çaluda Milletvekilliği + Bakanlık
Necati Özsoy, örnek baba plaketi
Ahmet Özsoy, bir çocuk daha
Kemal Gözay Tüm taksicilerin başkanlığı
Ömer Meraklı, bol oy
Ali Karavezirler Değirmenlik Belediye Başkanlığı
Ahmet Uçar, Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği
Salih Boran, Araç Kayıt Müdürlüğü
Turgut Çalıcı LTB Belediye encümenliği
Serkan Soyalan Kültür ateşeliği
Bertan Zaroğlu, Antartika bileti
Erhan Arıklı, partisine 5 Milletvekili
Turgay Hilmi Kültür Elçiliği plaketi
Zorlu Töre 3 hilalli bayrak
Günay Kibrit Engelliler Bakanlığına bakan
İrfan Günsel Bileşik Üniversiteler Başkanlığı
Günün Fıkrası:
Albay tutuklanacak
Albay, binbaşıya: -Yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa, tabii bir şey göremeyiz. O zaman erleri, üstü kapalı talimgaha götürürsün. Binbaşı, yüzbaşıya: -Albayın emri ile yarın sabah saat dokuzda güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülemeyecektir. Bu durumda tutulma, kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle yapılacaktır. Yüzbaşı, teğmene: -Albayın emri ile yarın sabah dokuzda talim elbisesi ile güneş tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır. Şayet yağmur yağarsa ki bu durum pek görülen bir olay değildir, Albay kapalı talimgahta gerekli bilgiyi verecektir. Teğmen, başçavuşa: -Yarın sabah dokuzda hava güzel olursa, talim kıyafeti ile albay tutulacak. Kapalı talimgahta yağmur yağarsa, alayın meydanında manevra yapılacak. Çünkü bu her zaman görülen bir olay değildir. Basçavuş, askere: -Yarın sabah saat dokuzda kapalı talimgahta Albayı tutacağız. Sabah hepiniz talim teçhizat ile hazır olun. Askerler kendi aralarında: -Yarın sabah bizim başçavus Albayı tutuklayacakmış.
Günün Sözü:
Günün Fotosu:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.