"Tarihimizden Detaylar" Tasarım Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) işbirliğiyle düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” Tasarım Yarışması'nın başvuru süresi 7 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) işbirliğiyle düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” Tasarım Yarışması'nın başvuru süresi 7 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Yarışma, araştırmacı yazar ve arkeolog Tuncer Bağışkan anısına düzenlenmekte olup, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasına çağdaş yorumlar getirmeyi ve genç yeteneklere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Katılım Koşulları ve Kategoriler

Yarışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören 18 yaş üstü öğrencilerin katılımına açık. Katılımcılar, öğrenci belgelerini ibraz ederek seramik, fotoğraf ve eskiz kategorilerinde eserlerini sunabilir. Her katılımcı bir kategoride en fazla iki çalışma ile başvurabilir.

Seramik Kategorisi:

Eserlerin boyutları 70x70x70 cm ile 20x20x20 cm arasında olmalı ve seramik malzeme ile teknikleri kullanılmalıdır.

Fotoğraf Kategorisi:

Siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, 20x25 cm ile 50x60 cm boyutlarında sunulabilir.

Eskiz Kategorisi:

Çalışmalar, A1 boyutunu geçmeyecek şekilde iki boyutlu olarak hazırlanmalıdır.

Başvuru Süreci ve Ödüller

Katılımcılar eserlerini dijital ortamda, gerekli belgelerle birlikte https://arucad.edu.tr/tarihimizden-detaylar-yarismasi/ adresi üzerinden gönderebilir. Yarışma sonuçları, ARUCAD ve KTEV’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve kazananlar ödül töreniyle onurlandırılacaktır.

Birincilik Ödülü: 400 Dolar

400 Dolar İkincilik Ödülü: 250 Dolar

250 Dolar Üçüncülük Ödülü: 150 Dolar

Dereceye giren eserler KTEV ve ARUCAD koleksiyonlarına dahil edilerek arşivlenecek ve çeşitli basılı veya görsel alanlarda kullanılacaktır.

Tuncer Bağışkan’ın Mirası

Yarışma, Kıbrıs kültürü, tarihi ve arkeolojisi üzerine değerli çalışmalarıyla bilinen Tuncer Bağışkan’ın mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Özellikle "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı, bu yarışmanın ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Daha fazla bilgi için https://arucad.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.