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Tarım Bakanlığı: “An itibarıyla hiçbir arıza yok. Suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesi söz konusu değil”

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Geçitköy Terfi İstasyonu’nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesinin ardından su temin projesi kapsamında yapılan tesislerin ve boru hatlarının sorunsuz işletildiğini belirterek, an itibarıyla hiçbir arızanın olmadığını ve suyun depolara ulaştırılma
Tarım Bakanlığı: “An itibarıyla hiçbir arıza yok. Suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesi söz konusu değil”

Tarım Bakanlığı, Geçitköy Terfi İstasyonu’nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesinin ardından su temin projesi kapsamında yapılan tesislerin ve boru hatlarının sorunsuz işletildiğini belirterek, an itibarıyla hiçbir arızanın olmadığını ve suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Tarım Bakanlığı, geçen günlerde Geçitköy Terfi İstasyonu’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Belediye şebekelerinin boşalması, artan nüfus, hava sıcaklığı gibi birçok etmene bağlı olarak şebekelerde toparlanmanın zaman alacağını belirtti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Haziran’da Geçitköy Terfi İstasyonu’nda meydana gelen teknik arıza sebebiyle adanın geneline su kesintisi yaşandığı ve bu durumun, adaya su sağlayan terfi hattı borusu üzerindeki arızadan kaynaklandığı, ekiplerin özverili ve hızlı müdahalesi sonucunda, yaklaşık 40 saatlik bir süre içerisinde arızanın giderildiği ve 4 Haziran saat 01.45’te sistemin tekrar devreye alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Geçitköy Terfi İstasyonu’nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesinin ardından su temin projesi kapsamında yapılan tesislerin ve boru hatlarının sorunsuz işletildiğini belirtilerek, an itibarıyla hiçbir arızanın olmadığı ve suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye’den gelen su ve dağıtımı ile ilgili görüşme ve değerlendirme yapılmış, projede öngörülen su miktarlarının içme suyu depolarına ulaştığı görülmüştür. Ancak, arıza nedeniyle Belediye şebekelerinin boşalması, artan nüfus, hava sıcaklığı gibi birçok etmene bağlı olarak şebekelerde toparlanmanın zaman alacağı öngörülmektedir. Buna ilaveten, yerel kaynaklarda devreye konmak suretiyle bu toparlanmanın daha kısa sürede olması için çalışmalar devam etmektedir.
İnsani tüketim amaçlı temin edilen içme kullanma suyunun daha verimli ve etkin kullanılabilmesi adına, Belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın (bahçe sulama, yüzme havuzları, araç yıkama, balkon ve halı yıkama) tasarruf bilinciyle kullanmasının önemini bir kez daha vurgularız.
İklim değişikliği ve kuraklığa karşı hep birlikte mücadele ederek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bırakmak için suyumuzu korumalıyız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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