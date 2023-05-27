Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 3 bölgeyi karantinaya aldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığa karşı 27 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Gazimağusa ile Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgeler karantina altına alındığı duyuruldu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda ivedi şekilde Hayvancılık komitesi toplandı.
Açıklamanın devamı şöyle:
“Komitede Prof. Dr. Hüriye Horoz, Bakanlık Mürüdü Mehmet Ercilasun, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Salih Abbasoğlu, Veteriner Hekim Nazım Akçaba, Mağusa Kaza Veteriner Dairesi Sorumlusu Veteriner Hekim Tamer Altınoğlu, Veteriner Hekim Dr. Mehmet Demirpençe, Veteriner Hekim Hasan Baloğlu ve Veteriner Hekim Egemen Önder yer aldı.
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