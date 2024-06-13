Tatar: Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmedi

Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fahri Doktora Programı’na katılarak konferans verdi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üniversitenin tanıtım

filmi izlendi, senfoni orkestrası Kıbrıs türkülerini seslendirdi. Törende Cumhurbaşkanı Tatar’ın hayatından kesitlerin olduğu video da izlendi.

“KKTC’nin gelişimine büyük katkıda bulunan siyasi tecrübe ve bilgi birikimi ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ciddi yetkinlik ve uzmanlığa sahip olması” nedeniyle Tatar’a fahri doktora payesi tevdi edildi.

Saltan, Cumhurbaşkanı Tatar’a başarılar diledi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Fahri Doktora Programı’nın açılış konuşmasını yaparak, senato kararını okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’nin uluslararası alanda tanınması ve kabul görmesi için önemli adımlar attığını ve uluslararası platformlarda KKTC’nin haklarını savunduğunu belirten Saltan, “ Çeşitli diplomatik girişimlerde bulunarak ülkenizin sesini uluslararası kamuoyunda duyurmanız, ülkenizin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamak için önemli kararlar almanız, yönetim kabiliyeti ve politik vizyonunuz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimine büyük katkıda bulunmanız, uzun yıllara dayanan siyasi tecrübeniz ve bilgi birikiminiz ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında ciddi bir yetkinlik ve uzmanlığınızdan dolayı Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün teklifi ve üniversitemiz senatosunun aldığı kararda şahsınıza ‘Fahri Doktora’ payesinin verilmesi kararlaştırılmıştır.” dedi.

Saltan, durmadan ve yorulmadan hem KKTC’de hem de Türk milletine hizmet yolunda yapacağı çalışmalarda Cumhurbaşkanı Tatar’a üstün başarılar diledi, minnet ve saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Aramızdaki bağlar ve gönül birliği son derece önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek üniversite tarafından verilen fahri doktorayı büyük bir onurla kabul ettiğini belirtti.

Isparta’nın Türkiye’nin en değerli kentlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Tatar, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Isparta halkına Kıbrıs Türk halkının selam, sevgi ve muhabbetlerini getirdiğini vurguladı.

“Aramızdaki bağlar ve gönül birliği son derece önemlidir” diye konuşan Tatar, şöyle devam etti:

“Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük hizmetler vermiş bir idoldür. Demirel, siyasi hayatında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile birlikte yıllar önceden Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin muhabbet ve bağlarının çok derin olması gerektiğini ifade etmişlerdir.”

Tatar, 1999 yılında ‘Süleyman Demirel, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev ile birlikte Isparta’yı ziyaret ettiğini, 25 yıl sonra da kendisinin ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştiğini ve “Bir Millet Üç Devlet” anlayışının gelişmekte olduğunu söyleyen Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 5-6 Temmuz’da Azerbaycan’da gerçekleştirecek toplantıya kendisini davet ettiğini ve orada Türk Devletler Başkanlarıyla birlikte olacağını ifade etti.

“Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmedi”

Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmediğini aktaran Tatar, “Kıbrıs Türk tarihi sizin de tarihinizdir. Çünkü Kıbrıs, Osmanlı Devleti’nin çok önemli bir merkeziydi. 1571’de alınan Kıbrıs adasının Osmanlı’nın eline geçmesiyle yeni bir tarih doğmuştur.” dedi.

Tatar, “Egemenlik ve egemenlik temelinde bir anlaşma ile Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması çok önemlidir. Rum-Yunan ikilisinin Enosis anlayışını reddediyoruz. Anavatan ve yavru vatan olarak mavi vatanda birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hala daha bizi federal bir çatı altında, federal bir anlaşmaya götürmek isteyen her türlü uluslararası baskılara göğsümüzü siper ediyoruz. KKTC, egemen bir devlet olarak yaşatılmalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlükten çekilmesi, Kıbrıs Türk halkının sonunun başlangıcı olur. 50. yılını kutlayacağımız 20 Temmuz Barış Harekatı Kıbrıs tarihinde önemli bir dönüm noktası. Geri adım yok. Bir anlaşma olacaksa iki devletli bir çözüm olması gerekmektedir.”

KKTC’nin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tatar, KKTC’yi milli bir devlet olarak ilelebet yaşatacaklarına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora takdim edildi, cüppesi giydirildi.

Fahri doktora töreni sonrası anı fotoğrafı çekildi.