Tatar: Partimin adayıyım ve UBP’li olmaktan onur duyuyorum

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde bu akşam Beyarmudu köyünde halkla biraraya gelecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede ilk olarak UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran konuştu.

Oran UBP’nin hak ve çıkarları için canla başla çalıştıklarını belirterek, vatan, millet ve bayrağa sahip çıkarak bu çalılmalarının süreceğini kaydetti.

Oran, zamanın önümüzdeki süreçte Başbakan Tatar’ın etrafında kenetlenme zamanı olduğunu vurgulayarak, bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de konuşmasına “birlikteyiz-biriz-bütünüz” sözleriyle başladı ve yakın zamanda ölüm yıldönümü olan toplum liderleri Rauf Denktaş ve Dr.Küçük’ü saygı ve rahmetle andı.

Saner,4’lü koalisyon hükümetinin yaptığı icraatlara atıfta bulunarak UBP’nin ise ekonomik istikrarı sağlayan başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Ülkenin geleceği için UBP olarak ülkeyi layık olduğu yere taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Saner,bu bağlamda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Tatar’a tam destek vereceklerini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da gecede yaptığı konuşmada,

kendisinin Nisan ayında yapılacak seçimlerde UBP’nin adayı olduğunu belirterek,”Ben partimin adayıyım ve UBP’li olmaktan şeref, haysiyet, onur duyuyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar partisinin tecrübesi ve birlik-beraberlik içinde hedefe kitlenerek başarlı olacaklarından hiç şüphe duymadıklarını vurgulayarak, ülke genelinde UBP’nin bu makamı alması söyledi.

Tatar, UBP’nin tek başına iktidar olacağının açık ve net olduğunun altını çizerek, bunun ülkeye ve vatana olan görevleri olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarının ulusal çıkarlar, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdenizde’ki haklar açısından büyük önem taşıdığını belirten Tatar,bunun için parti olarak kenetlenip UBP’nin büyüklüğünün ortaya konulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Partinin yeni projelere imza atma noktasında olduğunu dile getiren Tatar, “bu noktada biz iktidar olmalıyız. Kazamız KKTC’nin geleceği için mübarek olacaktır” dedi.

Gecenin sonunda Başbakan Tatar’a çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.