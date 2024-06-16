Tatar, TMT mücahidi, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle TMT mücahidi, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Tatar ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Raif Şerifoğlu, Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gazisi Metin Altun ile Mustafa Kurtuluş ve Hüseyin Kafa isimli şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde, huzur içinde yaşandığını söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri ile TMT Mücahidi Raif Şerifoğlu ve TBK Gazisi Metin Altun da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.