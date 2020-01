Tatar’a sert çıktı: ‘İstifa et, seçime gidilsin’

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 31 Aralık’ta süresi sona ermesi gereken emirnamenin uzatılacağı iddialarına ateş püskürdü, “Buna tek bir kişi değil, sadece kabine karar verebilir” dedi.

Arıklı şunları söyledi: “Bu emirname 2018 yılı aralık ayında dörtlü koalisyon döneminde çıkarılırken, Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştı. 31 Aralık 2019’da da bitecekti. Bir yıl içinde imar planı çıkacaktı. Bir yıl içinde imar planı çıkamazsa bu otomatik olarak sona erecekti. Şu an emirnamemin süresi bitti. Başaramadınız. Bu imar planının ismi bile değişti. Rant planı oldu. Artık bunun uzamaması gerekir. İmar Planı çıkması lazım. Bu imar planı şu an henüz hazırlanamadıysa üzerinde çalışsınlar. Yakın bir zamanda imar planı çıksın. Bu emirname uzatılacaksa buna şehir planlama dairesi ya da bir bakan tek başına karar veremez. Çünkü bu emirnameyi bir bakan ya da şehir planlama dairesi çıkarmadı. Bu emirnameyi nasıl Bakanlar Kurulu çıkardıysa, bu kararı uzatma yetkisi yine Bakanlar Kurulu’nda olmalıdır. Şu an Şehir Planlama Dairesi Müdürü ya da İçişleri Bakanı, “bu emirname devam ediyor” diye bir beyanat verdiyse Sayın Başbakan Ersin Tatar’a soruyoruz: Bu konudaki görüşünüz nedir? Açıklayın… Eğer bu emirname uzatılacaksa Sayın Tatar, kabineden bir karar çıkarmalı ve bu emirnamenin niçin uzatılacağını, ne kadar uzatılacağını ve bu arada ne yapacaklarını belirtmeli.”

SORUMLULUĞU ATAMAZSIN

İmar Planı ile ilgili sorumluluğu Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’in başında olduğu komiteye atmaya çalışan Tatar’a tepki gösteren Arıklı, şöyle devam etti:

“Halk bu plana imar planı ismi dışında bir isim takmışsa burada bir problem var” diyen partinizin Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’i, imar planıyla ilgili komitenin başına koydunuz. Hatta son Bakanlar Kurulu toplantısında yetkiyi İçişleri Bakanı Baybars’tan alıp, Hamza Ersan Saner’e vermiştiniz. Ama maalesef Ersan Saner sizin koyduğunuz toplantılara bile gitmedi. Aldığımız duyumlara göre Sayın Başbakan şu anda diyor ki, “Eğer Sayın Saner bu imar planını imzalarsa, ben de imzalayamaya hazırım” diyor. Soruyoruz, bu doğru mu yanlış mı? Eğer doğruysa Sayın Saner toplantılara bile gitmedi. Bu imar planının isminin bile değiştiğini söyledi. Böyle bir planı neye dayanarak imzalayacak? Değişen ne? Bu emirname çıkmadan önce atı alan Üsküdar’ı geçti. Şu anda bir imar adaletsizliği olduğu da ortada. Kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Değişen ne var?”

YA İMZALAYACAKSINIZ YA DA…

Emirnamenin çıkış sürecindeki şaibelere de değinen Arıklı, “Emirname bir gecede ansızın gelir. Ama siz bunu davul zurnayla getirdiniz. Üç ay fırsat verdiniz. Dört tane şirkete bölgede 20 yıl boyunca tekel oluşturma fırsatı verdiniz. Sorumuz size Sayın Başbakan. Şu anda elinizde bir plan var. Ya imzalayacaksınız. Ya imzalamayacaksınız.

Siz bu işi beceremediniz Sayın Başbakan. Başbakan sizsiniz. Siz karar vereceksiniz. Ama şimdi siz çıkıp diyorsunuz ki Saner söylesin. Sayın Saner zaten görüşünü söyledi. Yapamayacaksınız bu görevi bırakın başkası yapsın Sayın Başbakan” dedi.

ANAYASA’NIN 36. MADDESİ ÇOK AÇIK

İskele Mağusa Yeniboğaziçi imar planında yaratılan imar adaletsizliği ile şu anda 350 ile 500 milyon sterlin civarında bir tazminat söz konusu olduğunu belirten Arıklı, “Anayasa’nın 36. maddesi çok açık. Bunu hemen ödemen lazım. Soruyoruz size Sayın Başbakan: Hazır mı paran? Yoksa sen bu insanları iki defa mı mağdur edeceksin. Bir mağdur ettin, elindeki imar hakkını aldın. Maraş’ta, Mağusa’da, Boğaziçi’nde, İskele’de bilhassa Kalecik’te bu imar adaletini insanların elinden aldın. Belli ki burada amaç dört beş şirkete bölgede 20 yıl boyunca tekel oluşturmak. Aldığımız bilgilere göre bu şirketler bölgede 60 bin tane inşaat izni aldı. Diğerlerinin elinden de inşaat izninin aldın. Anayasa sana bu insanları hakkını tazmin etmen gerektiğini söylüyor. Senin buna niyetin var mı? Açıkla… Yoksa kendilerine tazminat vermeyerek ikinci bir mağduriyet mi yaratacaksın.” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de dikkat çeken Arıklı, “Önümüzde çok yakında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sizin de bu seçimlere hazırlandığınızı duyuyoruz. Siz Maraş, Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’de kendi halkına bile haklarını veremeyip mağdur ediyorsan, Cumhurbaşkanlığı’na gidip de bütün KKTC’nin haklarını Ruma karşı nasıl savunacaksın? Görünen köy kılavuz istemez, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı’ndan tutun da , Genel Sekreterinize, sokaktaki vatandaşa kadar herkes bu plana rant planı diyor. Daha ne kadar duman çıkmasını istiyorsunuz” şeklinde konuştu.

ÇARE NEDİR?

Çözüm yolunu da gösteren Arıklı, “Çare çok açık. Bu plan silbaştan yeniden ele alınmalı. Bu hükümet bu imar planını artık yapamaz. Çünkü bu hükümet bu halkın güvencesini kaybetmiştir. Bu hükümet istifa etmeli, seçime gidilmeli, gelecek olan yeni hükümet yeni imar planını yapmalıdır. Bunun tek çaresi budur” dedi.