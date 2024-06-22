  • BIST 10771.36
  • Altın 2449.214
  • Dolar 32.8194
  • Euro 35.0403
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Tatar’dan Diyarbakır ve Mardin'e destek mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade etti.
Tatar’dan Diyarbakır ve Mardin'e destek mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın felaketine ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Diyarbakır ve Mardin arasında meydana gelen yangın felaketinde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükselmesi bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

Bu üzücü olay neticesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu belirtir, gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade ederim” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Hukuk Komitesi iki tasarı, bir karar önerisini görüştü21 Haziran 2024 Cuma 16:22
  • Bankalar Birliği’nden uyarı…21 Haziran 2024 Cuma 15:58
  • 8 kaçak cezaevinde bekleyecek21 Haziran 2024 Cuma 15:56
  • Siyasi partiler hemfikir: Topumda ırkçılık arttı!21 Haziran 2024 Cuma 15:16
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Kıbrıs konulu istişare toplantısı yapıldı21 Haziran 2024 Cuma 15:15
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor21 Haziran 2024 Cuma 15:14
  • KSTU soruşturması: Serdal Gündüz ve Berk Özbek'in duruşması 24 Haziran'da devam edecek21 Haziran 2024 Cuma 14:54
  • KOOP-SÜT 2008’de, yalnızca bir dönemde “2 milyon TL’nin üzerinde” izaz ikram yemiş!21 Haziran 2024 Cuma 14:51
  • Sarhoş kafayla bıçak çekince Cezaevi'ne gönderildi!21 Haziran 2024 Cuma 14:50
  • O anne yine yargı karşısında.... Doktor raporları bekleniyor...21 Haziran 2024 Cuma 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti