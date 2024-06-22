Tatar’dan Diyarbakır ve Mardin'e destek mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın felaketine ilişkin bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Diyarbakır ve Mardin arasında meydana gelen yangın felaketinde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükselmesi bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.
Bu üzücü olay neticesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu belirtir, gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade ederim” dedi.
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