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“Tebrikler Ünal Üstel, ithal etin devamı özlemle beklenir”

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İthal etin adaya gelmesi ve piyasaya sürülmesi ile birlikte vatandaş da uygun fiyata eti almanın keyfini yaşadı.
“Tebrikler Ünal Üstel, ithal etin devamı özlemle beklenir”

Sosyal medyadan ithal etle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aykut Aksu isimli vatandaşın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Dün ithal kuzu etimizi marketten aldık. Eve getirip buzdolabına koyduk. Bugün sabah da fırına sürdük. 4 saat sonra da sofrada güzelce yedik.
Bu halkı seviyorsanız böyle işler yapın. 2 yıllık çaba sonucunda Ünal Üstel ilk defa büyük bir balık yakaladı. Tebrikler. İthal etin devamı özlemle beklenir.

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