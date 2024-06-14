“Tebrikler Ünal Üstel, ithal etin devamı özlemle beklenir”

Sosyal medyadan ithal etle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Aykut Aksu isimli vatandaşın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:
Dün ithal kuzu etimizi marketten aldık. Eve getirip buzdolabına koyduk. Bugün sabah da fırına sürdük. 4 saat sonra da sofrada güzelce yedik.
Bu halkı seviyorsanız böyle işler yapın. 2 yıllık çaba sonucunda Ünal Üstel ilk defa büyük bir balık yakaladı. Tebrikler. İthal etin devamı özlemle beklenir.
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