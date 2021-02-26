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Tenis online olarak çalışıyor

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Gazioğlu, önceki gün katıldığı bir radyo programında yaşanan süreç ve 2021 yılı planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tenis online olarak çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu faaliyetlkerine aralıksız devam ediyor. Covid-19 salgını ve kısıtlamalara rağmen “online” olarak ta olsa etkinliklere devam ettiklerini belirten Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, “Sporumuzdan kopmamak adına, evlerde de olsa devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

 

Gazioğlu, önceki gün katıldığı bir radyo programında yaşanan süreç ve 2021 yılı planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Bilgi Yarışması düzenlediklerini ve katılımın çok büyük olduğunu ifade eden Gazioğlu, iki yıldır görevde olduğunu ve geçen süreçte aktiviteleri daha da geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Kendisinden önceki başkanların dönemlerinde de iyi işler yapıldığına işaret eden Gazioğlu şunları söyledi:

 

“Buse ve Merve’yi kutluyoruz. Hangi spor dalında olursa olsun bu başarılar bizleri de motive etmektedir. K.K. Tenis Federasyonu olarak Türkiye Tenis Federasyonu’nun Milli Takım seçmelerine yaptığımız protokol çerçevesinde geçtiğimiz mayıs ayında her kategoride iki çocuğumuzu gönderecektik. Ancak maalesef pandemi nedeniyle bu gerçekleşemedi. Ülkemizde milli sporculara destek yönünde sıkıntılar var. Ancak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi milli sporculara maddi anlamda da ciddi katkı sağlıyor.”

 

Pandemi nedeniyle milli takım seçmeleri çalışmasını gerçekleştiremediklerini söyleyen Gazioğlu “Ancak bu yıl bunu başarmak istiyoruz. Aren Baybars’ın milli takıma kadar yükseleceğine inanıyorum diyerek şu an ülkede de çalışan değerli tenisçi sporcuları olduğunu kaydetti.

 

Göreve geldikleri zaman hedef belirleyip özellikle genç sporcuları motive etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gazioğlu, bundan yola çıkarak spor basınıyla temaslara başladıklarını ve faaliyetlerin basında daha fazla yer bulmasını sağladıklarını kaydetti.

 

“Bir sporcunun başarı yaşadığı zaman gazete haberinde çıkkması onun ruhunu okşar” şeklinde konuşan Gazioğlu, buna dikkat çektirmeye çalıştıklarını ifade etti. BRT’de yıllar sonra bir tenis orgonizasyonunun naklen verildiğine dikkat çeken Gazioğlu, BRT yetkililerine de teşekkür etti.

 

Tribündeki seyirci sayısını artıtrdıklarına işaret eden Gazioğlu, yaptıkları yazılım sayesinde birçok işlemin online olarak gerçekleştirilebildiğini söyledi. 1200 lisanslık sporcularının mevcut olduğuna dikkat çeken Gazioğlu, bunların içerisinde 400 kadarının turnuvalara katılım gösterdiğini, ayrıca akademilerdeki küçük sporcuların bu sayının dışında olduğunu da kaydetti.

 

Tesis konusuna da değinen Başkan Gazioğlu, tesislerin iyi olduğunu ancak kapalı tenis kortu ihtiyacı olduğuna işaret etti. Ülkede sadece bir kapalı tenis kortu olduğuna parmak basan Gazioğlu, bu sayıyı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

 

Mağusa’da faaliyet gösteren ve akademi anlamında oldukça aktif olan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün kort sıkıntısı olduğunu aktaran Gazioğlu, kulübün altı kortluk bir talebi olduğunu ve bu konuda da girişim başlattıklarını belirtti. Mart ayı içerisinde seçimli genel kurul yapacaklarını belirten Gazioğlu, her kategoride toplam beş ulusal klasman turnuvası düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

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