Teniste Bilgi Yarışması Tamamlandı Ödüller Verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olarak, evde kapalı olduğumuz dönemi, hem eğlenip hem de bilgi tazelemek adına düzenlemiş olduğumuz bilgi yarışmamız sona erdi. Asbaşkanımız Sercan Erozan ve ülkemizin değerli antrenörlerinden, Merkez Kort Program yapımcısı Mustafa Ülker tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen bilgi yarışmamıza her yaştan Tenis sever katıldı. Bilgi yarışmasına katılanlar arasında genç tenisçilerimizin tenis sahasında olduğu kadar, ülke ve dünya tenisi hakkında bilgi sahibi olmaları beni fazlasıyla mutlu etti. Turnuvaya katılan herkesi tebrik ederim. Turnuvayı 1. Tamamlayan Aras Çelik - Bora Erin, 2. Tamamlayan İbrahim Can Arabacı - Ömer Anıl 'ı yürekten kutlarım.

Bilgi yarışmamız geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, ülkemizin önde gelen İş adamlarından ve başarılı Tenisçilerinden Ramadan Cemil'in bilgi yarışmamızda yer alması, kızı, ülkemizin değerli işkadınlarından Işın Ramadan Cemil Hanım tarafından memnuniyetle karşılanmış ve başarılı gençlerimiz kendisi tarafından ödüllendirilmiştir. Kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda ülke gençliğimize tenis tarihimizi detaylı şekilde öğrenme fırsatını veren 1878 - 1963 yılları arası Kıbrıs Tenisini anlatan belgeselimizi hazırlayan Barış Örek ve Ahmet Savaş Örek 'e, bu belgeselin hazırlanması için dönemin Federasyon başkanımız Saffet Barutcu 'ya çok teşekkür ederim. İnşallah Belgeselimizin 2. Sinin yapılmasına gerekli katkıyı bulmak ben ve yönetim kuruluma nasip olur. Ayrıca Bilgi yarışmamızın daha geniş kitlelere BRT-2 sosyal medya hesabından gösterilmesini sağlayan Rukiye Kurt hanıma çok teşekkür ederim.