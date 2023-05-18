Tepkiler büyüyor: Almanya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilebilir

Alman metal grubu Lord of the Lost’un “Blood & Glitter” şarkısı, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda 18 puan alarak sonuncu oldu. Bu derece, yarışmadan ayrılma çağrılarıyla beraber ülkeyi şiddetli bir tartışmaya sürükledi.

Hamburg menşeli Lord of the Lost, yarışmada görsel olarak çarpıcı bir performans sergiledi. Beyaz bir makyaj yapan solist Chris Harms, sağ bacağını açıkta bırakarak sıkı bir kırmızı PVC elbise giydi ve altın şeytani kanatlar taktı. Ancak ne performans ne de görsellik yeterli geldi ve Almanya, yarışmada en düşük puanı aldı.

Ülke, Eurovision’da 2022’de de sonuncu olurken 2019 ve 2021’de de sondan ikinci sıraya yerleşmişti.

“HERKESE YARDIM EDİYORUZ AMA SIRA BİZE GELİNCE…”

Birçok kişi, oy eksikliğinin diğer Avrupa ülkeleri arasında Almanya’ya yönelik daha derin bir küçümsemeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı.

Alman tabloid gazetesi Bild’de yer alan sert bir yazıda, “Avrupa’da bizi DOOF (aptal/aptal) bulmak artık HAVALI mı? Yardım ediyoruz! Yüzbinlerce mülteci Almanya’yı bir özlem yeri olarak görüyor. Biz de onları alıyoruz.”

“Ve İtalyanlar, Covid-19’un zirvesindeyken ölümlerden bunaldığında, hastalarını kliniklerimize ilk biz yerleştirdik.” ifadeleri yer aldı. Gazeteci, “Eurovision sonuçlarına yansımayan şükran eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını” dile getirdi.

“BİZİ BEĞENMİYORLAR”

Önde gelen bir Alman radyo ve televizyon sunucusu olan Thomas Gottschalk da, kötü puanlara ilişkin kendi bakış açısını sunarak, “ESC’deki reyting söz konusu olduğunda artık Avrupa’nın geri kalanı tarafından kandırılıyoruz. Bizi beğenmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık da uzun süredir Eurovision’da aldığı kötü sonuçlarla boğuşuyor, ülke, 2023 Eurovision’da sadece 24 puan alabildi. Ancak 2022’de Ukrayna’nın ardından ikinci olmayı da başarmışlardı.