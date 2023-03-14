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The Crown’ın yeni sezonunda Nazi kostümü skandalı da olacak

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Prens Harry'nin 2005 yılında bir doğum günü partisine Nazi kostümüyle gitmesi, Kraliyet Ailesi'nin unutulmayan skandalları arasında yer alıyor.
The Crown’ın yeni sezonunda Nazi kostümü skandalı da olacak

Netflix’in popüler dizilerinden biri olan ve Kraliçe 2. Elizabeth ve Kraliyet Ailesi’ni konu alan The Crown, yeni sezonu için hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Dizide özellikle Lady Diana ile ilgili bölümler yankı yaratıp Buckingham Sarayı’nda da karışıklığa neden olmuştu. Şimdi de fenomen dizi, aile genişlerken ve Elizabeth’in torunları büyürken karıştıkları skandalları konu almayı planlıyor.

Daha önce de sık sık basına yansıyan Prens Harry’nin Nazi kostümü skandalının dizinin yeni bölümlerinde izleyiciye aktarılacağı iddia edildi. Sussex Dükü de bu olayı geçtiğimiz günlerde “muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biri” olarak nitelemişti.

Lady Diana ile ilgili bölümler Kraliyet Ailesi’nde tepkiyle karşılandı.

Ocak 2005’te Sussex Dükü, bir arkadaşının temalı doğum günü partisine Nazi üniforması ve gamalı haç kolluğuyla katıldı. Prens Harry’nin bu seçimi yüzünden o dönemde Kraliyet de sert bir şekilde eleştirilmişti.

O sırada 20 yaşında olan Prens, daha sonra özür diledi: “Birini gücendirdiysem veya utandırdıysam çok üzgünüm. Kötü bir kostüm seçimiydi ve özür dilerim.”

Hatta Prens, bu özründen yıllar sonra yeniden, bu defa da Netflix’teki kendi belgesel dizisinde özür dileyerek, “Kostümü giymek, muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biri” dedi. Ancak ocak ayında yayınlanan ‘Spare’ adlı otobiyografik kitabında Harry, bu seçimi için William ve o zamanki kız arkadaşı Kate Middleton’ı hedef gösterdi. Prens, kostümü giymesi için ikilinin kendisini cesaretlendirdiğini iddia etti: “Willy ve Kate’i aradım, ne düşündüklerini sordum. Nazi üniforması dediler.”

Şimdi, bu skandal olayın The Crown’ın altıncı sezonunda işleneceği iddia ediliyor. The Crown’ın altıncı sezonunda Prens Harry’i, Luther Ford; Prens William’ı ise Ed McVey canlandıracak.

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