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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Exum, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Exum, takımının sahasında 88-83 kazandığı Monaco maçında 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

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