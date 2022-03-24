Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı ticari denge açığı, bir önceki yıla göre artış göstererek 5 milyar 200 milyon Euro’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı ticari denge açığı, bir önceki yıla göre artış göstererek 5 milyar 200 milyon Euro’ya yükseldi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı ticari denge açığının, bir önceki yıla göre 349 milyon Euro artış gösterdiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB ve üçüncü ülkelerden ithal ettiği mal ve ürün tutarının 8 milyar 531 milyon Euro, ihraç ettiği mal ve ürün tutarının ise 3 milyar 286 milyon Euro olduğu belirtildi.

Habere göre, ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 11,6, ihracat ise yüzde 19,7 oranında artış gösterdi.