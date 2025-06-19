TikTok gündemi: Duş alırken işemeyin

Bir sağlık uzmanının duş alırken işemenin sakıncılarını anlattığı TikTok videosu viral oldu.

@kingsley.502 isimli kullanıcı videonun açıklamasında, “Duşta veya başka bir yerde ayakta işemeyin. Bayanlar, mesanenizi ayakta boşaltmanın sorun olmadığını düşünüyorsunuz. Yapmayın! Bu mesane sızıntısına neden olabilir” diye yazdı.

Videonun üzerine pek çok kullanıcıdan yorum geldi.

Bir kadın, “Çok uzun süre oturmak pelvik tabanımızı bozuyor. Peki artık ne doğru?” diye sordu.

Kadın doğum uzmanı Emma Qureshey şöyle yazdı: “Bu pek hijyenik değil. Daha da önemlisi, pelvik tabanınızı tahrip edebilir ve su sesi duyduğunuzda aniden tuvalete koşmanız gerektiği gibi zihinsel çağrışımlar yaratabilir.”

Üroloji cerrahı Gerald Collins, “Pelvis ve omurga kaslarının otururken en rahat konumda olduğu için oturmak muhtemelen işemenin en etkili yolu” dedi, Collins ayrıca ayakta işemenin erkekleri aynı zamanda iyi huylu prostat büyümesi riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Bir ankette Amerikalıların neredeyse dörtte birinin düzenli olarak duşta işediğini itiraf ettiği göz önüne alındığında, haberin birçok kişiyi üzmesi şaşırtıcı değil.